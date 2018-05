5. Mai 2018, 04:25 Uhr Korea-Konflikt In Nord- und Südkorea ticken die Uhren wieder gleich

Nordkoreas Regimeführer Kim Jong-un ließ die Zeit eine halbe Stunde vorstellen. Als Zeichen der Annäherung.

US-Präsident Trump trifft demnächst Südkoreas Präsidenten Moon Jae-in, um das Treffen mit Kim vorzubereiten.

Knapp drei Jahre nach der überraschenden Einführung einer neuen Standardzeit in Nordkorea laufen die Uhren in beiden koreanischen Staaten wieder synchron. Nordkorea ließ dazu am Samstag (Ortszeit) die Uhren des Landes um eine halbe Stunde vorstellen, wie Staatsmedien berichteten. Mit Blick auf die derzeitige Annäherung zwischen den langjährigen Erzfeinden hieß es: "Die Zeitumstellung ist der erste praktische Schritt nach dem historischen dritten Gipfeltreffen zwischen Norden und Süden, um den Prozess der Einigung zu beschleunigen."

Machthaber Kim Jong-un hatte die Umstellung nach dem Treffen mit Südkoreas Präsident Moon Jae-in am Freitag vergangener Woche auf südkoreanischer Seite des symbolisch aufgeladenen Grenzorts Panmunjom angeordnet. Laut Staatsmedien hatte es Kim als "schmerzhaften" Anblick empfunden, als er am Verhandlungsort eine Uhr mit der Pjöngjang-Zeit und eine andere mit Südkoreas Standardzeit sah. Das nordkoreanische Parlament verabschiedete danach ein Dekret zur Zeitumstellung.

Nordkorea hatte im August 2015 eine neue Standardzeit eingeführt und die Uhren des Landes um eine halbe Stunde zurückgedreht. Mit dem Schritt feierte der nach außen abgeschottete Staat den 70. Jahrestag der Befreiung der Koreaner von Japans Kolonialherrschaft. Der Zeitunterschied zur MESZ beträgt von nun an in Nordkorea wie in Südkorea und Japan wieder sieben Stunden. Japan hatte Korea während der Kolonialherrschaft seine eigene Zonenzeit aufgezwungen.

USA bereiten Treffen mit Kim Jong-un vor

Die USA treiben unterdessen die Pläne für das historische Treffen von Präsident Donald Trump mit Kim Jong-un voran. Termin und Ort für das ersten Gipfeltreffen beider Seiten seien vereinbart worden, sagte Trump am Freitag. Die Details würden in Kürze bekanntgegeben.

Zur Vorbereitung will Trump am 22. Mai den südkoreanischen Staatschef Moon Jae-in im Weißen Haus in Washington empfangen, wie das Präsidialamt mitteilte. Dabei soll auch Einigkeit vor dem Ende Mai oder Anfang Juni erwarteten Treffen von Trump und Kim demonstriert werden. Auch im Fall mehrerer in Nordkorea festgehaltener US-Bürger nährte Trump Hoffnungen auf ihre Freilassung noch vor dem Gipfel. Er rechne hier mit einer guten Entwicklung, sagte Trump.

Nach dem verschärften Ton voller Kriegsrethorik im vergangenen Jahr mehrten sich im Nordkorea-Konflikt zuletzt die Entspannungssignale. Ende April kam es zu dem ersten Gipfeltreffen der beiden koreanischen Staaten seit mehr als zehn Jahren. Dabei vereinbarten Moon und Kim den seit fast sieben Jahrzehnten andauernden Kriegszustand zu beenden.

Zudem soll die geteilte Halbinsel schrittweise atomwaffenfrei werden. Trump hatte verschärfte Sanktionen gegen Nordkorea durchgesetzt, um das Land von seinem Atomwaffen-Programm abzubringen. Die USA verlangen von Nordkorea, das den Abbau seiner Atomtest-Anlagen angekündigt hat, die unumkehrbare Abschaffung seiner Atomwaffen.