12. Juli 2018, 18:44 Uhr Katalonienkonflikt Der Rebell, der keiner mehr ist

Der Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont darf nur wegen Veruntreuung nach Spanien ausgeliefert werden. Die Entscheidung könnte auch Folgen für seine Mitstreiter in der Heimat haben.



Von Thomas Urban und Robert Probst , Madrid/München

Carles Puigdemont im Mai vor dem Bundestag. Mehrere Monate verbrachte er im Berliner Exil. (Foto: REUTERS)

Der Rebell ist nun offiziell kein Rebell mehr. Der katalanische Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont hat sich zufrieden mit der Entscheidung der deutschen Justiz gezeigt, ihn wegen Veruntreuung, nicht aber wegen Rebellion an Spanien ausliefern zu wollen. "Damit ist die Hauptlüge des Staates ausgelöscht", twitterte der 55-Jährige am Donnerstag. Das schleswig-holsteinische Oberlandesgericht (OLG) hatte zuvor eine Auslieferung des separatistischen Politikers nach Spanien wegen des Verdachts der Veruntreuung für zulässig erklärt, nicht jedoch wegen Rebellion, des Hauptvorwurfs der spanischen Justiz. Er darf nun auch in Spanien nicht mehr wegen Rebellion verurteilt werden.

Hintergrund der zähen juristischen Auseinandersetzung um den katalanischen Politiker ist das Unabhängigkeitsreferendum vom 1. Oktober 2017. Puigdemont ließ es abhalten, obwohl die Zentralregierung und Gerichte es als verfassungswidrig eingestuft hatten. Es kam damals zu gewalttätigen Ausschreitungen gegen spanische Polizisten. Für das Referendum wurden laut spanischer Justiz 1,6 Millionen Euro ausgegeben. Sie wirft Puigdemont Rebellion und Veruntreuung öffentlicher Mittel vor. Er bestreitet beide Vorwürfe. Der Separatistenführer war Ende März in Schleswig-Holstein festgenommen worden, nachdem er von Dänemark aus eingereist war. Nach seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft in Neumünster am 6. April war der Politiker zunächst nach Berlin gezogen. Puigdemont darf auch weiterhin auf freiem Fuß bleiben.

Eine Auslieferung wegen des Vorwurfs der Rebellion, wie es die Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein gefordert hatte, lehnte das Gericht ab, weil die Vorwürfe gegen Puigdemont "weder den deutschen Straftatbestand des Hochverrats (Paragraf 81 Strafgesetzbuch) noch den des Landfriedensbruchs (Paragraf 125 Strafgesetzbuch)" erfüllten. Ein Ausmaß der Gewalt, wie es die Vorschrift des Hochverrats vorsehe, sei durch die Auseinandersetzungen in Spanien nicht erreicht worden. Eine Strafbarkeit wegen Landfriedensbruchs scheide aus, weil es Puigdemont lediglich um die Durchführung des Referendums gegangen sei. Er sei kein "geistiger Anführer" von Gewalttätigkeiten gewesen. Allerdings wollen Puigdemonts Anwälte nun Einspruch beim Bundesverfassungsgericht erheben.

In Spanien gebe es "keine Garantien für einen fairen Prozess", sagte Anwalt Jaume García-Cuevillas im Interview des katalanischen Senders TV3.

Die Reaktionen der Politiker von Madrid bis Barcelona, von rechts bis links, waren einhellig: Die Entscheidung der deutschen Richter wurde gelobt oder zumindest akzeptiert. Doch die Gründe waren sehr unterschiedlich. Quim Torra, Puigdemonts Nachfolger als Regionalpräsident, erklärte, er sei "sehr zufrieden". Die Entscheidung entlarve "die Lügen Madrids über den 1. Oktober". Die nationalkonservative Tageszeitung ABC warf dem zuständigen Untersuchungsrichter Pablo Llarena vor, er habe das Verfahren schlecht vorbereitet. Er hätte nicht mit Rebellion argumentieren sollen, sondern mit "Ungehorsam im Amt". Allerdings bestehe auch angesichts der neuen Lage die Chance, Puigdemont lange hinter Gitter zu bringen. Auch Al Capone sei wegen Steuerdelikten ins Gefängnis gekommen.

Der Generalsekretär der katalanischen Organisation der konservativen Volkspartei (PP), Santi Rodríguez, wies darauf hin, dass der Richterspruch aus Schleswig für die spanische Justiz ein großes Problem darstelle: Sie geriete in Gefahr, den Grundsatz der "Gleichbehandlung durch die Justiz" zu verletzen. Denn wenn Puigdemont nicht wegen Rebellion der Prozess gemacht werden dürfe, müsste dieser Tatvorwurf auch bei den Ministern seines im Oktober angesetzten Kabinetts entfallen. Dasselbe Argument führte die Katalanische Nationalversammlung (ANC) an, Dachverband Dutzender Initiativen, die für die Unabhängigkeit Kataloniens eintreten. "Die Entscheidung bedeutet, dass die neun Gefangenen, die wegen Rebellion in Untersuchungshaft sitzen, sofort freigelassen werden müssen", hieß es in einer Erklärung.

Der neue Premierminister Pedro Sánchez sagte, es sei gut, dass all diejenigen, die in den 1. Oktober verwickelt seien, von spanischen Gerichten abgeurteilt würden. Und fügte hinzu: "Eine Lösung braucht Dialogbereitschaft und Geduld auf beiden Seiten, aber sie kann nur im Rahmen der Verfassung stattfinden."