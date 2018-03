25. März 2018, 13:03 Uhr Katalonien Deutsche Polizei nimmt Puigdemont fest

Der katalanische Ex-Präsident Puigdemont wurde in Schleswig-Holstein festgenommen.

Er war auf der Rückreise von Finnland nach Belgien, wo er im Exil lebt.

Kataloniens Ex-Präsident Carles Puigdemont wurde in Deutschland festgenommen. Er war auf der Rückreise aus Finnland. Beamte der Autobahnpolizei hätten Puigdemont in Schleswig-Holstein am Sonntagvormittag festgenommen, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts. Grundlage für die Verhaftung sei ein europäischer Haftbefehl. Puigdemont wurde nach Angaben seines Sprechers korrekt behandelt. Er befinde sich in einer Polizeistation.

Puigdemont lebt seit Monaten wegen des Konflikts um die katalanische Unabhängigkeit im Exil in Belgien. Er war spanischen Medienberichten zufolge am Sonntagvormittag mit dem Auto auf dem Weg von Dänemark nach Hamburg, von wo aus er nach Belgien zurückkehren wollte. Er kam aus Finnland. Dort war er am Donnerstag zu Gesprächen ins Parlament eingeladen und hatte am Freitag einen Vortrag an der Universität Helsinki gehalten.

Der Oberste Gerichtshof Spaniens hatte am Freitag Strafverfahren gegen Puigdemont und zwölf weitere Regionalpolitiker eröffnet. Gegen sieben ins Ausland ausgewichene Separatisten, darunter Puigdemont, wurden neue Haftbefehle erlassen. Gegen sie wird im Zuge des verbotenen Unabhängigkeitsreferendums vom Oktober unter anderem wegen Rebellion ermittelt. Ihnen drohen lange Haftstrafen.

Die spanische Justiz wirft Puigdemont und den anderen Politikern Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Mittel vor. Nach dem Unabhängigkeitsreferendum hatte Spanien schon einmal einen europäischen Haftbefehl gegen Puigdemont beantragt. Noch während in Belgien Anhörungen liefen, zog das Oberste Gericht in Spanien diesen aber Anfang Dezember überraschend zurück.