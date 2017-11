16. November 2017, 14:40 Uhr Jamaika-Verhandlungen Vertrauen? Nein. Aber so etwas wie Vertrautheit









Die Sondierungen laufen seit etwas mehr als vier Wochen, heute sollen sie ein Ende finden.

Es waren oft anstrengende, lange Verhandlungen. In dieser Zeit ist etwas gewachsen: nicht unbedingt Vertrauen, aber Vertrautheit.

Ob ein Ergebnis zustande kommt, ist noch immer unklar. Wenn, dann werden sich gerade CSU-Anhänger damit schwertun - denn es ist ein harter Kompromiss.

Von Mike Szymanski , Berlin

Die Grünen-Politikerin Claudia Roth kommt mit drei Taschen zum Finale. Aus der größten schaut die Ecke einer Wolldecke heraus. Sie hat nach eigenen Angaben ferner dabei: Zeug zum Abschminken und "Neu-Schminke" für den nächsten Tag. Es ist der 16. November 2017. Einmal noch schlafen und dann gibt es vielleicht bald eine Koalition namens Jamaika. Claudia Roth ist 62 Jahre alt. Sie brennt für Politik. Diese Jamaika-Werdung, wenn es denn so weit komme in dieser Nacht, sei etwas Einzigartiges, sagt sie. Mit ihrem ganzen Gepäck fühle sie sich wie eine Schwangere, die sich zur Entbindung ins Krankenhaus begebe. Dann verschwindet sie im Haus der Parlamentarischen Gesellschaft, jenem Ort gegenüber vom Reichstag, an dem seit Wochen am schwarz-grün-gelben Bündnis gebastelt wird.

Eigentlich wollten CDU, CSU, FDP und Grüne sondieren, das heißt schauen, ob sie sich grundsätzlich eine gemeinsame Regierung vorstellen könnten. Zu zwölf Themengebieten haben sie beraten und Papiere geschrieben, die anfangs mehr darüber aussagten, was alles nicht geht.

An manchen Tagen haben die Verhandler bis tief in die Nacht um Haupt- und Nebensätze gerungen. Ein Liberaler will einmal sogar Angela Merkel kurz eingenickt gesehen haben - vor Erschöpfung. Ausgerechnet die erprobte Gipfelkanzlerin, die mit ihrer Energie Staatschefs beeindruckt. Und hat Robert Habeck, Schleswig-Holsteins Umweltminister und einer der wichtigsten Unterhändler der Grünen, tatsächlich Merkel einmal mit "Chefin" angeredet, wie Unionsleute etwas ungläubig kolportieren?

Es ist etwas gewachsen auf Ebene der Parteispitzen: Vertrautheit

Von Wolfgang Kubicki, dem manchmal raubeinigen Vize-Chef der FDP, heißt es, er habe mal richtig Mitgefühl mit der Grünen Katrin Göring-Eckardt gehabt, als die mal spät nachts die To-do-Liste für den nächsten Tag in ihrem Rechner versenkte. Eine Computerpanne, kann passieren.

Das sind die Geschichten jenseits des Taktierens. Tatsächlich ist etwas gewachsen auf Ebene der Parteispitzen. Nicht unbedingt Vertrauen, aber Vertrautheit. Wenn es nur in der Sache besser gelaufen wäre, bei den Streitthemen Flüchtlinge, Klima, Energie. Dann würde Claudia Roth an diesem nebelgrauen Finalmorgen der CSU nicht nochmal eine mitgeben: Deren Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatte in den vergangenen Wochen den Scharfmacher in sich wiederentdeckt.

Es verging kaum ein Tag, an dem er die Grünen nicht spüren ließ, dass er sie für eine ideologisch verbohrte Partei hält, realitätsfern und aus seiner Sicht verantwortungslos. Claudia Roth ist mit dieser CSU in Bayern aufgewachsen, sie sagt, dass eben auch "eine bayerische Regionalpartei" zu Kompromissen bereit sein müsse. Falls Jamaika in der Nacht zu Freitag Konturen annimmt, dann haben zumindest CSU und Grüne kaum eine Gelegenheit ausgelassen, sich gegenseitig kleinzumachen - und nebenbei dieses Bündnis.

Merkel hält am Morgen noch eine kleine Ansprache

Die CSU in Berlin - dass sind nicht nur Chefverhandler und Parteichef Horst Seehofer und der dröhnende Statthalter Dobrindt. Das ist auch ein Entwicklungsminister Gerd Müller. Der hatte bei der Bundestagswahl in seinem Wahlkreis noch ein Ergebnis von knapp über 50 Prozent eingefahren. Wenn man ihn nach Jamaika fragt, dann sagt er, seine Anhänger wollten eine klare Unionsregierung. "Es werden die Allerwenigsten mit dem, was wir vereinbaren, zufrieden sein. Es ist ein Kompromiss von Vieren, kein Zweierkompromiss und keine Alleinregierung." Seine Anhänger sind es aber gewohnt, nur in der letzten Kategorie zu denken.

Höchste Zeit für Merkel, dem Projekt auf den letzten Metern ein bisschen mehr Leben einzuhauchen. Es ist 10.05 Uhr, als sie aus ihrer Limousine steigt und vor die Kameras tritt. "Vor vier Wochen und einem Tag" hätten die Sondierungen angefangen. "Gravierende Unterschiede" der Parteien seien in dieser Zeit zutage getreten, "jeder und jede" habe dafür gekämpft, die Interessen seiner Partei zu vertreten. "Ich finde es gut", sagt Merkel. Sie höre ja oft, die Parteien würden sich nicht mehr unterscheiden. Wer die Verhandlungen verfolgt habe, könne sehen, dass dies nicht stimmt. "Aber heute ist der Tag, an dem wir uns auch in die Situation jeweils des anderen hineinversetzen müssen." Dann könne Jamaika gelingen. In einer "Zeit großer Polarisierung" könne damit etwas "sehr Wichtiges" für Deutschland entstehen.

Es ist nicht einfach nur ein Statement, das Merkel am Morgen von sich gibt. Es ist eine kleine Ansprache. Dann beginnt für sie ein Tag, von dem auch sie nicht weiß, wie er enden wird.