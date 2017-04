24. April 2017, 23:47 Uhr Israel Streit um Gabriels Treffen mit NGOs

Deutschland und Israel ringen hinter den Kulissen um ein Treffen des deutschen Außenministers mit israelischen Friedensaktivisten.

Von Stefan Braun , Jerusalem

Unmittelbar vor der Begegnung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit dem deutschen Außenminister Sigmar Gabriel in Jerusalem gibt es Streit um ein Treffen Gabriels mit zwei israelischen Nichtregierungsorganisationen.

Der israelische Sender Channel Two berichtete am Montagabend, Netanjahu habe im Ärger über das geplante Treffen mit Vertretern der Organisationen B'Tselem und Breaking the Silence gedroht, die ebenfalls geplante Begegnung mit Gabriel abzusagen. Für diese direkte Drohung gab es am Montag keine Bestätigung von deutscher Seite. Die Nachrichtenagentur AP aber zitierte hohe israelische Regierungskreise mit der Botschaft, man werde an dem Ultimatum festhalten.

Richtig ist ohnehin, dass die Israelis seit Tagen ihren Unmut über Gabriels geplantes Gespräch mit den israelischen Friedensaktivisten deutlich gemacht haben. Beide Gruppen werden seit längerem von Siedlerorganisationen und anderen Gruppen in der israelischen Gesellschaft bekämpft und als "Verräter" beschimpft, weil sie für eine Versöhnung mit den Palästinensern eintreten.

Wie aus der deutschen Delegation zu hören war, habe Gabriel nicht vor, von seinen Plänen abzuweichen. Allerdings hatte er seinen Zeitplan geändert und die Begegnung mit den NGOs auf die Zeit nach dem Treffen mit Netanjahu verlegt. Trotzdem war am Montagabend plötzlich offen, ob es noch zu einem Treffen zwischen dem israelischen Regierungschef und dem deutschen Außenminister kommen wird.

Der Ärger über Begegnungen ausländischer Politiker mit den israelischen NGOs ist in Jerusalem nicht neu. Vor wenigen Wochen hatte der belgische Premier Charles Michel direkt im Anschluss an ein Gespräch mit Netanjahu mehrere israelische Oppositionsgruppen getroffen. Aus Zorn darüber hatte das israelische Außenministerium daraufhin den belgischen Botschafter einbestellt.