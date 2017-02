14. Februar 2017, 15:11 Uhr Illegale Einwanderung In den USA wächst die Angst vor einer Abschiebewelle









Feedback

Anzeige

In der vergangenen Woche wurden in den USA 680 illegale Migranten festgenommen.

Migranten-Organisationen befürchten, dass dies der Beginn einer großen Abschiebewelle ist.

US-Präsident Trump hatte im Wahlkampf versprochen, hart gegen illegale Einwanderer vorzugehen und kurz nach Amtsantritt ein entsprechendes Dekret unterschrieben.

Von Beate Wild , New Orleans

Was Guadalupe García de Rayos passiert ist, macht vielen Menschen in den USA Angst. Seit 21 Jahren lebte die Mexikanerin ohne Papiere in den Vereinigten Staaten, seit acht Jahren musste sie sich regelmäßig bei der Einwanderungs- und Zolldurchsetzungsbehörde ("U.S. Immigration and Customs Enforcement", kurz "ICE") melden. Die Frau, deren Kinder in den USA geboren und deshalb Amerikaner sind, galt dank einer Regelung der Obama-Regierung als geduldet. Doch als die 35-Jährige am vergangenen Donnerstag routinemäßig die Behörde in Phoenix, Arizona, aufsuchte, wurde sie verhaftet und unverzüglich nach Mexiko abgeschoben.

Neben Guadalupe García de Rayos haben US-Beamte in der vergangenen Woche mehr als 680 illegale Migranten in einem Dutzend Bundesstaaten festgenommen. Der Anwalt der Mexikanerin sagte der New York Times, nun habe der "Krieg gegen Einwanderer" begonnen. David Leopold, ein bekannter Migrationsanwalt, prophezeite am Montag im Fernsehsender Fox News, dies sei der Anfang einer Abschiebewelle. Migranten-Organisationen bereiten sich auf Razzien der Einwanderungsbehörde vor.

US-Präsident Donald Trump hatte am 25. Januar, fünf Tage nach seinem Amtsantritt, ein Dekret unterzeichnet, das die Abschiebepraxis verschärfen soll. Davon betroffen sind geschätzt elf Millionen Migranten, die ohne Papiere in den USA leben. Sind die Verhaftungen der vergangenen Woche eine Folge davon? Der Präsident verkündet, dass er gerade eines seiner Wahlkampfversprechen einlöse. Die Einwanderungsbehörde ICE wiederum lässt verlauten, dass alles nur "Routine" sei.

Tatsächlich sind Razzien und Abschiebungen seit langem üblich. Barack Obama ließ so viele Menschen aus den USA ausweisen wie kein anderer Präsident vor ihm. Die meisten Abschiebungen gab es 2012, als 409 849 illegale Migranten außer Landes gebracht wurden.

Anzeige

Trump-Berater Stephen Miller versuchte, die widersprüchlichen Aussagen zusammen zu bringen. Am Sonntag erklärte er, groß angelegte Razzien der Einwanderungsbehörde seien das Resultat des Präsidenten-Dekrets, um die innere Sicherheit der USA zu erhöhen. Es stimme, dass die "Operation Cross Check" jedes Jahr durchgeführt werde, sagte Miller, "aber dieses Jahr haben wir neue und größere Schritte unternommen, um kriminelle Ausländer aus unserer Gemeinschaft zu entfernen".

Diese Aussagen dürften die in Aufregung versetzten illegalen Migranten nicht beruhigen. Kirchen und Unterstützer-Organisationen berichten, dass zahlreiche hispanische Einwanderer sich und ihre Kinder zu Hause einsperren und nicht zur Arbeit gehen. Sie fürchten, von der umgangssprachlich "Migra" genannten Abschiebebehörde aufgegriffen zu werden. Laut der American Immigration Lawyers Association haben einige Geschäfte bereits Probleme, weil ihnen die Arbeitskräfte fehlen.