Städte wie Malmö oder Stockholm haben ein wachsendes Gewaltproblem. Aber das hat nichts mit dem zu tun, was US-Präsident Trump glaubt.

Reportage von Silke Bigalke , Malmö

An der Bushaltestelle Rosengård liegen Blumen für Ahmed Obaid. Das Foto des 16-Jährigen lehnt in Plakatgröße an der Anzeigentafel. Jemand hat Ahmed Mitte Januar erschossen, die Polizei hat noch keinen Verdächtigen. Neben dem Foto teilen sich zwei Mädchen einen Schirm, während sie auf den Bus warten.

Drei Menschen sind seit Jahresanfang in Malmö erschossen worden, mehrere wurden schwer verletzt. Einen Hausmeister traf es Anfang Februar, als er Salz auf einen Gehweg im Malmöer Zentrum streute. Er schwebt noch in Lebensgefahr. Eine 18-Jährige fand man Anfang Januar angeschossen nahe eines Falafel-Restaurants in Rosengård. Schon 2016 haben die Schießereien in Malmö zugenommen, das Jahr "war eines der schlimmsten", hatte Polizist Erik Åberg im Dezember gesagt, er ist für den Norden der Stadt zuständig. Jetzt sagt er: "2017 startet noch schlimmer."

Rosengård ist nicht das einzige Viertel, in dem es Opfer gab. Es ist einer von 15 Orten in Schweden, die die Polizei 2015 als "besonders anfällig" für Kriminalität und soziale Probleme eingestuft hat: Ausgrenzung, Arbeitslosigkeit, überfüllte Wohnungen. Orte wie Stockholm-Rinkeby, wo Mitte der Woche Autos brannten, oder Göteborg-Biskopsgården, wo im Sommer ein Achtjähriger starb, weil jemand eine Handgranate durchs Fenster in das Zimmer warf, in dem er schlief. Er wurde vermutlich Opfer einer Fehde unter Kriminellen.

Die Polizei wehrt sich gegen den Begriff "No-Go-Zonen". Den hatte vor einer Woche auch der amerikanische TV-Sender Fox News in einem Bericht benutzt, der Reporter sprach von einer "absoluten Welle an Waffengewalt und Vergewaltigungen", ausgelöst durch Schwedens Flüchtlingspolitik. Dann bezog sich US-Präsident Donald Trump darauf: "Schaut euch an, was gestern Abend in Schweden passiert ist." Er hatte wohl etwas durcheinander geworfen. Schon der Fox-Bericht enthielt Fehler.

Der schwedische Rat für Verbrechensvorbeugung hat knapp 12 000 Menschen befragt, ob sie 2015 Opfer eines Verbrechens geworden seien. Ergebnis: Die Kriminalitätsrate lag 2015 etwas höher als im Vorjahr - aber etwa auf demselben Level wie 2005, lange vor Beginn der Flüchtlingskrise 2014. Richtig ist, dass Schweden ein wachsendes Problem mit Waffengewalt hat.

Es geht dabei um Fehden unter Kriminellen, Drogengeschäfte, illegale Waffen. 2011 bis 2015 gab es 948 Schießereien in Stockholm, Göteborg und Malmö, mit 355 Verletzten und 71 Toten. Zahlen aus einem Artikel in Dagens Nyheter, in dem fünf Forscher und Kriminologen bereits im November vor der wachsenden Gewalt warnen.

"Machtvakuum" zwischen Kriminellen

"Schweden sticht hervor in Nordwest-Europa", sagt Manne Gerell, Experte für Kriminalität an der Hochschule Malmö. Die Schießereien seien ein großes, aber spezifisches Problem. In Malmö, so beschreiben es auch Polizei und Politiker, sind die Kriminellen nicht in Banden, sondern eher lose organisiert.

Derzeit herrsche eine Art "Machtvakuum", weil führende Gangster verhaftet oder getötet wurden. Das könnte zur Gewalt beitragen, sagt Manne Gerell. Eine ähnliche Welle gab es schon vor fünf Jahren. Nun gibt es Schießereien in der gesamten Stadt. "Aber das meiste passiert in den ärmeren Vierteln", sagt der Experte.

In diesen "ärmeren Vierteln" zeigt sich das zweite große Problem: Schweden hat Hilfesuchende zwar mit offenen Armen ins Land gelassen, aber oft versäumt, sie auch in die Gesellschaft aufzunehmen. Die Neuankömmlinge sind in die Viertel gezogen, in denen sie Verwandte und Landsleute hatten, in denen sie sich die Mieten leisten konnten.