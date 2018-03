29. März 2018, 19:49 Uhr Fall Skripal Russland weist 60 Diplomaten aus und schließt US-Konsulat

Der Kreml in Moskau: Russland kündigt Vergeltung im Fall Skripal an.

Russland hat die Schließung des US-Konsulats in St. Petersburg angeordnet. Außerdem werde man 60 US-Diplomaten ausweisen, sagte Außenminister Sergej Lawrow in Moskau.

Die Maßnahme ist eine Reaktion auf ähnliche Schritte zahlreicher westlicher Staaten und internationaler Organisationen.

UN-Generalsekretär António Guterres warnt vor einem neuen Kalten Krieg.

Russland hat die Schließung des US-Konsulats in St. Petersburg angeordnet. Das gab Außenminister Sergej Lawrow am Donnerstag in Moskau bekannt. Darüber hinaus weise der Kreml 60 US-Diplomaten aus und bestelle den US-Gesandten ein. Zudem kündigte Lawrow an, auch Diplomaten anderer Länder auszuweisen, die russische Vertreter zu unerwünschten Personen erklärt hatten. Insgesamt sollen mehr als 150 Diplomaten ausgewiesen werden, weil mehr als 150 Russen andere Länder verlassen mussten.

Die Maßnahme ist eine Reaktion auf ähnliche Schritte zahlreicher Staaten und internationaler Organisationen. Die USA hatten entschieden, 60 russische Geheimdienstmitarbeiter auszuweisen und das russische Konsulat in Seattle zu schließen. 26 weitere Länder, darunter zahlreiche EU-Staaten, Kanada und die Nato hatten ebenfalls Maßnahmen gegen russische Diplomaten verfügt. Die Bundesregierung hatte vier russische Diplomaten ausgewiesen - und begründetete ihr Vorgehen nicht nur mit dem Fall Skripal, sondern auch mit einem Ende Februar erfolgten Hackerangriff auf die Bundesregierung. Hinter diesem soll ebenfalls die russische Regierung stecken.

Angesichts der wachsenden Spannungen zwischen Russland und der westlichen Welt hat UN-Generalsekretär António Guterres vor einer Art neuem Kalten Krieg gewarnt. Vorsichtsmaßnahmen wie im Kalten Krieg seien wieder notwendig, sagte Guterres in New York. Deshalb bedürfe es "Kommunikationsmechanismen und Kontrolle, um Eskalation zu verhindern und sicherzustellen, dass die Dinge nicht außer Kontrolle geraten", erklärte er weiter. Während des Kalten Krieges zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und 1989 gab es beispielsweise eine spezielle Telefonverbindung zwischen Washington und Moskau.

Großbritannien von der Schuld Russlands überzeugt

Hintergrund des Konflikts ist die Vergiftung des ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal und seiner Tochter im britischen Salisbury. Der 66-jährige Skripal und seine 33-jährige Tochter Julia waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in der englischen Salisbury gefunden worden. Der Polizei zufolge wurden sie direkt an ihrer Haustür vergiftet. Während sich Julia Skripals Zustand langsam verbessert, bleibt der ihres Vaters kritisch.

Großbritannien ist überzeugt, dass die russische Regierung hinter dem Anschlag steckt. Westliche Staaten halten diese Deutung für hochwahrscheinlich. Sie werfen zudem Moskau vor, sich nicht um die Aufklärung des Falls zu bemühen. Moskau weist die Anschuldigungen zurück und verurteilt sie als anti-russische Kampagne.

Das harte Vorgehen, Diplomaten auszuweisen, ist auch in der EU umstritten. Russland verweist darauf, dass London keine konkreten Beweise gegen Moskau vorgelegt habe. Mehrere EU-Staaten, darunter Österreich, Luxemburg und Griechenland, haben sich nicht an der Aktion beteiligt und argumentieren ebenfalls mit der unklaren Beweislage.