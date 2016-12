30. Dezember 2016, 13:41 Uhr Nach US-Sanktionen Putin: Werden US-Diplomaten nicht ausweisen

Außenminister Sergej Lawrow (links) drohte am Vormittag noch mit der Ausweisung von US-Diplomaten; wenige Stunden später sagt Putin: "Wir weisen niemanden aus."









Am Morgen hat das russische Außenministerium dies als Reaktion auf eine US-Entscheidung angekündigt. Putin spricht außerdem eine überraschende Einladung aus.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat angekündigt, nun doch keine US-amerikanischen Diplomaten des Landes verweisen zu wollen. "Wir werden den US-Diplomaten keine Probleme bereiten. Wir werden niemanden ausweisen", teilte Putin mit.

Der Schritt kommt unerwartet, da der Außenminister des Landes, Sergej Lawrow, kurz zuvor Vergeltungsmaßnahmen für Sanktionen der USA gegenüber Russland angekündigt hatte. Er habe Putin die Ausweisung von 35 US-Diplomaten vorgeschlagen, hatte Lawrow am Morgen mitgeteilt. Dies entspreche den diplomatischen Gesetzmäßigkeiten der Gegenseitigkeit. Auch zu den auszuweisenden Personen hatte der russische Außenminister detaillierte Angaben gemacht. Es handle sich dabei um 31 Mitarbeiter der US-Botschaft in Moskau und um vier Mitarbeiter des Generalkonsulats in Sankt Petersburg.

Die Kinder der US-Diplomaten lädt Putin in den Kreml ein

Die geplanten Ausweisungen waren als Reaktion auf von US-Präsident Barack Obama verhängte Strafmaßnahmen gegen Moskau verstanden worden. Die US-Regierung sieht es als erwiesen an, dass sich Russland mit Hackerangriffen in den US-Präsidentschaftswahlkampf eingemischt hat. Obama hatte daher angeordnet, 35 russische Geheimdienst-Mitarbeiter müssten binnen 72 Stunden die USA verlassen. Zudem würden zwei russische Anwesen in den USA geschlossen.

Putin erteilte nun nicht nur den Ausweisungen der US-Diplomaten eine Absage, er sprach auch eine ungewöhnliche Einladung aus. Alle Kinder der in Russland akkreditierten US-Diplomaten dürften an den Weihnachts- und Neujahrsfeierlichkeiten des Kremls teilzunehmen, schrieb der russische Präsident.

Die US-Sanktionen seien "provokativ" und dienten dem Ziel, die russisch-amerikanischen Beziehungen weiter zu beschädigen. "Vor dem Hintergrund der besonderen Verantwortung Russlands und der USA für die Bewahrung der internationalen Sicherheit schadet dies dem internationalen Staatengefüge."