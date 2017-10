17. Oktober 2017, 16:41 Uhr Die Linke Wagenknecht droht im Machtkampf der Linken mit Rückzug

Bei einer Klausur der Linken eskaliert der partiinterne Machtkampf.

Die Vorsitzende Sahra Wagenknecht hat ihren Rückzug angekündigt, falls die Parteiführung größeren Einfluss in der Fraktionsführung erhalten sollte.

Wagenknecht befürchtet, entmachtet zu werden.

Im Kern geht es bei dem Streit darum, wie die Partei mit Flüchtlingen umgehen will.

Von Sebastian Jannasch, Berlin

Idyllisch liegt das Tagungshotel der Linken am Templiner See in Potsdam. Es hätte ein Ort für harmonische Bilder werden können, an dem sich die Partei bei ihrer Klausur für die Zugewinne bei der Bundestagswahl feiert. Aber die Partei kämpft einmal mehr mit sich selbst. Bereits vor Beginn des Treffens eskalierte der andauernde Machtkampf zwischen der Fraktionsspitze und der Parteiführung: In einem Brief an die Fraktionsmitglieder kündigte die derzeitige Vorsitzende Sahra Wagenknecht ihren Rückzug an, sollte die Parteiführung größeren Einfluss in der Fraktionsführung erhalten.

Der Streit entzündet sich an zwei Anträgen, über die bei dem Treffen der Fraktion abgestimmt werden soll. Wird der erste angenommen, hätten die Parteichefs ein Stimmrecht im Fraktionsvorstand. Die zweite Änderung hätte zur Folge, dass Katja Kipping und Bernd Riexinger ein den Fraktionschefs gleichberechtigtes Rederecht im Bundestag erhielten. Wagenknecht befürchtet, entmachtet zu werden.

Die Parteichefs hatten zuvor betont, die enge Verzahnung von Partei und Fraktion habe Tradition, und ihre Unterstützung für Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch an der Fraktionsspitze erklärt. Streit gibt es aber um die Fraktions-Vizeposten: Wagenknecht wittert den Versuch, sie mit Vertrauten der Parteiführung "einzumauern".

Wagenknecht sieht sich als Opfer einer "Kampagne"

Sollten die Vorschläge beschlossen werden, schreibt Wagenknecht, würde sie "nicht mehr für den Fraktionsvorsitz zur Verfügung" stehen. Die Parteichefs müssten sich nicht die Mühe machen, sie "über Monate wegzumobben". Sie sehe keinen Sinn darin, "meine Kraft und meine Gesundheit in permanenten internen Grabenkämpfen mit zwei Parteivorsitzenden zu verschleißen, die offenkundig nicht zu einer fairen Zusammenarbeit bereit sind".

Somit könnte sich ein Szenario wiederholen, aus dem Wagenknecht und Bartsch vor der Bundestagswahl als Sieger hervorgegangen waren. Die Fraktionsvorsitzenden hatten gegen den Willen von Kipping und Riexinger durchgesetzt, dass sie als Spitzenkandidaten-Duo die Linken in die Wahl führen. Die Parteivorsitzenden wollten Teil eines Quartetts sein. Kipping und Riexinger hatten das zähneknirschend hingenommen, doch in der Partei machte das Wort "Erpressung" die Runde.

In ihrem Brief wirft Wagenknecht den Parteichefs nun vor, die Entscheidung für die Spitzenkandidaten "aus dem Hinterhalt" unterlaufen zu haben. Sie sieht sich als Opfer einer "Kampagne". Bei dem Führungsgerangel ist auch schon der Bundesgeschäftsführer Matthias Höhn zwischen die Fronten geraten. Ob er von seiner Funktion zurücktritt, soll im November entschieden werden.

Im Kern geht es darum, wie liberal die Partei mit Flüchtlingen umgehen will

Das Geschachere bei der Klausur bildet den Höhepunkt eines Streits, der sofort nach der Bundestagswahl ausgebrochen ist. Im Kern geht es darum, wie liberal die Partei mit Flüchtlingen umgehen will. Sahra Wagenknecht und ihr Ehemann Oskar Lafontaine bemängeln, dass das Thema zu lange ausgeklammert wurde, das habe zu Stimmverlusten geführt.

Die Parteiführung hält dagegen und will vom offenen Flüchtlingskurs nicht abrücken, auch um Wähler aus städtischen Milieus nicht zu vergraulen. Aktivisten, die der Partei nahestehen, warfen Wagenknecht in einem offenen Brief vor, den "antirassistischen Grundkonsens" infrage zu stellen. Die Linksjugend "begrüßte" die Mitteilung.

Neben der Verteilung der Posten sollte es bei der Potsdamer Klausur ursprünglich darum gehen, eine Strategie für die nächsten vier Jahre zu entwickeln, in denen die Linke nicht mehr Oppositionsführer, sondern bei einer Jamaika-Koalition kleinste Fraktion ohne Regierungsbeteiligung sein wird. Die Linke hatte sich bei der Bundestagswahl auf 9,2 Prozent verbessert, verlor aber insbesondere im Osten. Deshalb sollte bei dem Treffen ausgelotet werden, wie die Partei als Lobby für spezifische Ost-Interessen sichtbarer werden könnte, etwa durch eine eigene Landesgruppe der Ost-Abgeordneten. Es ist fraglich, ob diese Botschaft von dem Treffen hängen bleibt.