13. Juli 2018, 11:44 Uhr Sami A. Bin Ladens Ex-Leibwächter abgeschoben

Osama bin Ladens Ex-Leibwächter Sami A. ist abgeschoben worden. Er hatte seit 2005 in Bochum gelebt und gilt als Gefährder.

Er wurde in sein Heimatland Tunesien gebracht, obwohl ein Gericht das zuvor untersagt hatte.

Das Gericht hat das Abschiebeverbot offenbar erst an die Asylbehörde gefaxt, als A. schon im Flieger saß.

Ihm droht Folter der tunesischen Regierung.

Der Ex-Leibwächter des getöteten Al-Qaida-Chefs Osama bin Laden ist Sicherheitskreisen zufolge aus Deutschland abgeschoben worden. Den Angaben zufolge wurde Sami A. am Freitagmorgen mit einer Chartermaschine von Düsseldorf aus in sein Heimatland Tunesien gebracht.

Gleichzeitig veröffentlichte das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen am Freitag einen Beschluss vom Vortag, wonach der mutmaßliche Leibwächter Bin Ladens vorläufig nicht abgeschoben werden könne. Das Gericht warnte, es liege keine diplomatisch verbindliche Zusicherung der tunesischen Regierung vor, dass Sami A. im Falle der Rückkehr keine Folter drohe.

Offenbar wurde der Eilantrag aber zu spät für A. bearbeitet. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) am Freitagmorgen über das Abschiebeverbot informiert. Das Fax mit der Entscheidung vom Donnerstagabend sei um 8.27 Uhr an das Bamf gefaxt worden, sagte ein Gerichtssprecher.Zu diesem Zeitpunkt saß Sami A. aber nach Informationen aus Sicherheitskreisen bereits im Flugzeug nach Tunesien.

Das Bundesinnenministerium sowie die Bundespolizei bestätigten die Abschiebung zunächst nicht.

A. drohen einem Gericht zufolge "Folter, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung"

Sami A. lebt seit Jahren mit Frau und Kindern in Bochum. Er soll dort bei einem Sicherheitsdienst gearbeitet haben. Der Tunesier wird von den Behörden als sogenannter Gefährder eingestuft. Er war Ende Juni festgenommen und in ein Abschiebegefängnis gebracht worden, nachdem das Bamf ein Abschiebeverbot aufgehoben hatte. Tatsächlich hätte das Abschiebeverbot aber wirksam bleiben müssen, bis es eine endgültige Entscheidung in einem Klageverfahren gibt.

Um A.s Abschiebung gibt es seit Jahren einen Rechtsstreit. Einerseits hatte etwa das Oberverwaltungsgericht Münster im April 2017 festgestellt, dass dem Mann bei einer Rückkehr nach Tunesien "mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit Folter, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung" drohten.

Andererseits ist sein Leben in Deutschland der Öffentlichkeit schwer zu vermitteln, weil er Leibgardist Osama bin Ladens gewesen sein soll. Der Terrorist bin Laden gilt vielen noch heute als Inbegriff des Bösen. Er hat unter anderem die Anschläge vom 11. September 2001 geplant. Zehn Jahre später töteten US-Spezialeinheiten bin Laden in Pakistan.