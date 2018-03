7. März 2018, 19:28 Uhr Bezirksbürgermeisterin von Neukölln Franziska Giffey soll für SPD in die Regierung

Die SPD schickt offenbar Franziska Giffey ins Kabinett der neuen großen Koalition.

Die Bezirksbürgermeisterin von Neukölln könnte Familien- oder Arbeitsministerin werden.

Am Freitag will die SPD-Spitze ihre Ministerliste offiziell beschließen und verkünden.

Die SPD plant, die Bürgermeisterin des Berliner Bezirks Neukölln, Franziska Giffey, ins Kabinett der neuen großen Koalition zu schicken. Giffey soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur Bundesministerin werden. Darauf einigten sich demnach die ostdeutschen SPD-Landesverbände.

Die SPD hatte klar gemacht, dass einer der ihr zustehenden sechs Ministerposten mit einer Person aus Ostdeutschland besetzt werden soll. Giffey wird für die Ressorts Familie oder Arbeit/Soziales gehandelt. Am Freitag will die SPD-Spitze ihre Ministerliste offiziell beschließen und verkünden.

Giffey und machte sich als Nachfolgerin von Heinz Buschkowsky einen Namen

Die ostdeutschen SPD-Verbände pochen auf eine starke Repräsentation im neuen Kabinett, um das Gewicht der Partei im Osten wieder zu stärken. Die AfD hat die SPD dort in vielen Regionen überholt. Zudem schickt die Union neben Kanzlerin Angela Merkel niemanden aus Ostdeutschland in das Bundeskabinett. Giffey selbst wollte sich nicht zu einem möglichen Ministerposten äußern. Die Frage, ob sie Ministerin wird, könne sie "nicht beantworten", sagte sie am Rande einer Schulveranstaltung.

Neukölln ist mit mehr als 300 000 Einwohnern einer der bekanntesten Problembezirke Deutschlands. Die 39-jährige Giffey stammt aus Frankfurt (Oder) und machte sich als Nachfolgerin von Heinz Buschkowsky einen Namen, die in Sachen Integrationspolitik gerne auf Recht und Ordnung besteht.

Die designierte SPD-Chefin Andrea Nahles traf am Nachmittag mit den Spitzen der Union im Kanzleramt zusammen. Die Runde bei CDU-Chefin Merkel tagte vertraulich. Unklar war zunächst, ob dabei auch schon die SPD-Regierungsliste thematisiert werden sollte. Am Donnerstag tritt Giffey anlässlich des internationalen Frauentags zusammen mit Nahles bei einer Veranstaltung in Berlin auf.