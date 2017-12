2. Dezember 2017, 11:34 Uhr AfD-Parteitag Meuthen fordert "patriotische Politik" - Verletzte bei Anti-AfD-Protesten









AfD-Chef Meuthen ruft die Delegierten beim Parteitag in Hannover zu einer Neuwahl des Vorstands "ohne Kampfgeschrei" auf.

Die Veranstaltung hat mit Verspätung begonnen, nachdem Demonstranten die Zufahrt zum Kongresszentrum am Morgen mit Sitzblockaden versperrt hatten.

Die Polizei ging daraufhin mit Wasserwerfern gegen die AfD-Gegner vor. Mehrere Beamte und mindestens ein Demonstrant wurden bei den Protesten verletzt.

Zum Auftakt des AfD-Bundesparteitags in Hannover hat Jörg Meuthen die Delegierten zu einer "patriotischen Politik für Deutschland" aufgerufen. "Wir sind die einzigen in diesem Land, die das tun", sagte der Parteichef. Meuthen warf Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in seiner Eröffnungsrede "politisches Zentralversagen" vor. Nach dem Einzug der AfD in den Bundestag als drittstärkste Kraft gehe es der Partei jetzt "nicht um die Futtertöpfe, sondern um unser Land".

Der Parteitag begann mit begann mit Verspätung, weil AfD-Gegner die Zufahrt zum Veranstaltungsort im Osten Hannovers mit Sitzblockaden versperrt hatten. Die Polizei, die das Kongresszentrum mit einem Großaufgebot sichert, ging daraufhin bei 0,8 Grad Außentemperatur mit Wasserwerfern gegen die Demonstranten vor. Mehrere Beamte und mindestens ein Demonstrant wurden bei den Protesten verletzt. Der Demonstrant, der sich mit einem anderen an einer Metallpyramide festgekettet hatte, brach sich nach Polizeiangaben das Bein und kam ins Krankenhaus.

Etwa 100 AfD-Gegner waren am frühen Morgen zunächst friedlich durch die Stadt gezogen. Erst im weiteren Verlauf der Gegenveranstaltung, die mittlerweile auf mehrere hundert Teilnehmer angewachsen war, gab es vereinzelte Ausschreitungen. Auf Twitter forderten die Beamten die Demonstranten auf, friedlich zu bleiben.

Bereits am Freitagabend hatten etwa tausend Menschen weitgehend friedlich gegen den AfD-Bundesparteitag demonstriert. Unter dem Motto "Keine Angst für niemand" zogen sie begleitet von zahlreichen Polizisten durch die Innenstadt.

Die größten Demonstrationen sind für den Verlauf des Samstags angekündigt. Die Polizei erwartet, dass einige AfD-Gegner weiterhin versuchen werden, den Parteitag zu verhindern. Zu den Gegenveranstaltungen werden mehrere Tausend Teilnehmer erwartet. Die Polizei erwartet außerdem, dass sich Krawalle auch in andere Stadtteile verlagern. Wegen gesperrter Straßen können Straßenbahnen und Busse nicht fahren. Die Beamten warnten vor erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Der wichtigste Tagesordnungspunkt für die 600 Deligierten der AfD ist die Neuwahl des Parteivorstandes. Seit dem Austritt von Frauke Petry leitet Jörg Meuthen die Partei alleine. Doch auch der Vorsitzende des Berliner Landesverbandes, Georg Pazderski, will für die Spitzenposition kandidieren. Die Neuwahl des Vorstandes solle "ohne Kampfgeschrei" ablaufen, mahnte Meuthen die etwa 600 Delegierten. Seit 2015 sei die AfD erwachsener und klüger geworden. Damals wurde der damalige Parteichef Bernd Lucke gestürzt; er verließ wenig später die AfD.