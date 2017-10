20. Oktober 2017, 08:25 Uhr Waldbrände Sie kapitulieren nicht vor dem Schicksal









Feedback

Nach den zerstörerischen Bränden in Kalifornien resignieren viele Betroffene nicht, sondern erzählen sich Geschichten, die Mut machen sollen.

Die Behörden warnen, dass einige Feuer noch immer gefährlich seien und sich bei ungünstigen Winden erneut ausbreiten könnten.

50 Menschen galten bis Mittwoch als vermisst.

Von Jürgen Schmieder , Los Angeles

Zum Beispiel Jan Pascoe, die überlebt hat, weil sie mit ihrem Ehemann John sechs Stunden lang im eiskalten Pool der Nachbarn ausgeharrt hat. Oder die Sanitäterin Michaella Flores, die vor zwei Wochen das Massaker in Las Vegas überlebt hat, nun ihr Haus verlor und dennoch freiwillig in einem Krankenhaus hilft. Oder Serena und Carl Lienau, die mitten in der Nacht aus ihrem Haus in Sicherheit gebracht wurden und nun in einem Lager Zwölfstundenschichten schieben; dazwischen kümmern sie sich abwechselnd um ihren einjährigen Sohn.

Posttraumatisches Aufblühen nennen sie das in den Vereinigten Staaten, wenn einer im Angesicht der Katastrophe nicht resigniert, sondern über sich hinauswächst. Es sind Geschichten über dieses Aufblühen, die sich die Leute im Norden Kaliforniens gerade erzählen. Dort lodern die schlimmsten Brände in der Geschichte des US-Bundesstaates. Aber die Menschen wollen nicht über Schäden und Verluste reden, sondern lieber über Positives.

Weinberge zum Beispiel: Die berühmten Weinberge im Napa Valley "haben tatsächlich einige Leben gerettet", sagt Jennifer Putnam von der örtlichen Winzervereinigung. Die Reben seien noch so feucht, dass sich die Brände dort nicht weiter ausbreiten konnten: "Es sieht so aus, als hätte Gott persönlich seine schützende Hand über die Weinberge und damit die Menschen in dieser Gegend gelegt."

Die Menschen wollen nicht über Schäden und Verluste reden. Sondern über Weinberge

Im Westen und Norden von Sacramento brannten zunächst sieben Feuer, die sich unabhängig voneinander ausbreiteten und von den mehr als 11 000 Feuerwehrleuten nur langsam unter Kontrolle gebracht wurden. Die meisten der 100 000 ausquartierten Menschen sind inzwischen wieder in ihre Häuser zurückgekehrt, aber 22 000 mussten am Mittwoch laut Behörden noch Unterschlupf in Notunterkünften oder bei Familie und Freunden finden. Mehr als 80 000 Hektar Land sind verbrannt, mehr als 5700 Häuser zerstört.

Mindestens 42 Menschen starben, Tausende wurden verletzt, 50 galten am Mittwoch noch immer als vermisst. Der wirtschaftliche Schaden ist noch nicht absehbar, Gouverneur Jerry Brown sprach bereits davon, dass der Wiederaufbau mehrere Monate dauern und viele Milliarden Dollar kosten dürfte.

Es gibt schreckliche Bilder aus Kalifornien, von verzweifelten Feuerwehrleuten in einer scheinbar postapokalyptischen Welt, von komplett niedergebrannten Siedlungen, von Menschen auf der Flucht vor den gewaltigen und noch immer nicht völlig kontrollierten Waldbränden. Wer zurück darf in seine Wohnung, steht oftmals vor aschebedeckten Ruinen.