16. April 2017, 08:45 Uhr Verzierungstrend Frohes Mustern

In der Osterzeit werden vor allem Hühnereier bemalt und gefärbt - über das Jahr hinweg verziert der Mensch fast alles.









Ostereier, Haare, Cappuccino-Schaum und sogar Pferde - der Mensch muss fast alles verschnörkeln oder färben. Woher kommt der Drang zur Verzierung?

Von Laura Hertreiter

Wo nichts ist, herrscht Leere. Und Leere erträgt der Mensch offensichtlich schlecht. Auf dem Kaffee zum Beispiel: Der ist heute nur dann noch ordentlicher Kaffee, wenn darauf Milchschaum in Form von Schwänen und Blattwerk in die Tassen geschwenkt wurde. Wie auch der Fußballer nur noch ein echter Fußballer ist, wenn er sich wenigstens einmal seltsame Muster ins Haupthaar einrasieren lässt.

Der Mensch malt, fräst, schnitzt, stickt und sprayt, wo auch immer ihm die Leere entgegengähnt. Er strichelt und punktet und kariert und liniert. In den vergangenen Tagen bevorzugt auch auf Eierschalen, denn ein Ei ohne Dekor ist kein Osterei. Woher aber kommt der Drang, jede noch so kleine Freifläche zuzumustern?

Zumindest im Fall des Ostereis ist die Sache klar. Da geht das Bemalen nach christlicher Tradition auf die Fastenzeit zurück: Weil in der Karwoche keine Eier gegessen wurden, sammelte man sie bis Ostern. Bemalte Eier empfinden die meisten Menschen als schöner und jedenfalls festlicher als blanke, außerdem weckte vermutlich die wachsende Menge blank herumliegender Eiern den Horror Vacui, die Angst vor der Leere. Aristoteles prägte diesen Begriff, aus dem Kunsthistoriker später die Scheu des Menschen vor freien Flächen ableiteten. Die war vor allem in der viktorianischen und barocken Kunst gewaltig. Seit dem 20. Jahrhundert hingegen schätzt man auch die Ästhetik des Weißraums, den Mut zur Freifläche - was aber nichts daran ändert, dass die Menschen munter weitermustern.

Pferde scheren ist sinnvoll - der Giraffenlook aber nicht

Die einen trampeln geometrische Formen in Kornkreise (jährlich werden bis zu 300 Stück entdeckt), andere flechten Baumstämme zu Zöpfen oder drucken Gesichter auf Gelbwurst. Und dann sind da noch die Menschen, die ihre Hunde in Karojacken stecken oder Ponys Zebrastreifen ins Fell scheren.

Ist das Kunst? Oder Irrsinn?

Das Scheren ist üblich bei Sportpferden, die wegen ihres dicken Winterfells beim Training stark schwitzen. Dass sie anschließend artfremd gemustert sind, ist eher unüblich. Nachfrage bei Sladjana Jovanovic, die schon so manches Pferd in der Schweiz zum Wildtier umgestaltet hat. "Wie die Muster ausfallen, liegt am Künstler", sagt sie. Sechs Stunden lang müsse ein Pferd stillstehen, bis es einer Giraffe, einem Tiger oder einem Zebra ähnelt. Dabei geht es den Pferdebesitzern hauptsächlich um Extravaganz, ums Besondere.

Fußballer Paul Pogba fällt gern mit extravaganten Frisuren auf. (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Anderes Haar, andere Muster, gleiches Ziel: Wenn das Modehaus Burberry Models mit karierten Strähnen auf den Laufsteg schickt und der französische Fußballer Paul Pogba sich Emojis, Zahlen, Sterne und weiß Gott was noch einrasieren lässt, ist immer ein mediales "Da schau hin" die Folge.