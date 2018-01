3. Januar 2018, 15:36 Uhr Unwetter "Burglind" flaut langsam ab









Mit Böen von mehr als 120 Kilometern pro Stunde fegt Sturmtief Burglind über Teile Deutschlands hinweg.

über Teile Deutschlands hinweg. Umgestürzte Bäume und heftiger Regen behinderten vor allem im Westen den Berufsverkehr auf Straßen und Schienen.

Das Sturmtief Burglind hat mit Böen von um die 120 Stundenkilometer in großen Teilen Deutschlands zu Beeinträchtigungen geführt. Trotz einer Reihe von Verkehrsunfällen und beschädigten Gebäuden blieben die Folgen des ersten großen Sturms dieses Jahres aber überschaubar.

Zunächst erfasste Burglind vor allem die westlichen Bundesländer. Im Laufe des Tages schwächte sich der Sturm aber zunehmend ab, der Deutsche Wetterdienst hob seine für viele Regionen ausgegebenen Unwetterwarnungen zum großen Teil nach und nach auf. Mit 191 Stundenkilometern wurden auf dem Hochgrat im Allgäu in 1720 Metern Höhe die stärksten Böen gemessen, in vielen niedrigeren Regionen wurden Böen von 100 bis 120 Stundenkilometern gemessen.

Bei der Deutschen Bahn kam es in weiten Teilen des Landes zu erheblichen Beeinträchtigungen. Im Fernverkehr wurden im Raum Köln, Aachen, Kaiserslautern und Stuttgart Strecken gesperrt. Im Nahverkehr musste die Bahn einzelne Strecken in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sperren. In Nordrhein-Westfalen prallte am Morgen bei Lünen nahe Dortmund ein Zug auf einen umgestürzten Baumstamm, wie die Bundespolizei mitteilte. Dabei entgleiste der Triebwagen und rutschte trotz Schnellbremsung etwa 120 Meter durch das Gleisbett. Von den etwa 70 Fahrgästen wurde offenbar niemand verletzt.

In vielen Regionen waren Polizei und Feuerwehr im Dauereinsatz. In Nordrhein-Westfalen zählte die Polizei mehr als 1500 Einsätze und 128 witterungsbedingte Verkehrsunfälle. Dabei seien drei Menschen schwer und sechs Menschen leicht verletzt worden, der gesamte Sachschaden dürfte in Nordrhein-Westfalen mehr als drei Millionen Euro betragen. Auch der Fährverkehr zu den Nordseeinseln Langeoog, Spiekeroog, Wangerooge und Helgoland wurde eingeschränkt.

Mit ihren orkanartigen Böen deckte Burglind auch Dächer ab. Im baden-württembergischen Kehl etwa wurde der Polizei zufolge eine etwa 1000 Quadratmeter große Dachfläche der Hafenverwaltung zerstört, der Sachschaden beträgt etwa 250 000 Euro.Im rheinland-pfälzischen Sinzig-Bad Bodendorf hob eine Windhose ein Stalldach ab und schleuderte es auf eine Hauptstraße, wie die Polizei mitteilte. Dadurch seien etwa 14 geparkte Autos, eine Fotovoltaikanlage und mehrere angrenzende Häuser beschädigt worden.

In Frankreich wurde laut Polizei ein Skifahrer auf einer Piste in Morillon in den französischen Alpen von einem Baum erschlagen. Darüberhinaus seien nach einer vorläufigen Bilanz 15 Menschen durch den Sturm verletzt worden, vier von ihnen schwer, sagte ein Sprecher des Zivilschutzes. Sie wurden zum Teil von umstürzenden Bäumen oder herabfallenden Gegenständen getroffen. Die Regionalflughäfen in Straßburg und Basel-Mülhausen-Freiburg im Grenzgebiet zu Deutschland wurden wegen des Sturms vorübergehend gesperrt, wie die Betreiber mitteilten. Auch der Eiffelturm in Paris wurde wegen Windböen von bis zu 100 Stundenkilometern geschlossen. Etwa 200 000 Haushalte vor allem im Norden Frankreichs waren nach Angaben der Behörden ohne Strom. Auch in Deutschland gab es in einzelnen Regionen Stromausfälle.

Obwohl der Wind bereits in einigen Regionen schwächer wird, droht dort noch immer Gefahr. Wenn nach wie vor regnet es stark. In Köln bereiten sich die Behörden etwa auf Hochwasser vor. Im Stadtteil Rodenkirchen soll am Nachmittag ein 4,70 Meter hohes Hubtor aus dem Boden hochgefahren werden, um das Wasser aus dem Viertel herauszuhalten. Ob auch im Bereich der Altstadt Maßnahmen zum Hochwasserschutz ergriffen werden müssen, werde sich noch zeigen. Auch für die kommenden Tage sind Regenfälle vorausgesagt.