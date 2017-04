30. April 2017, 11:55 Uhr Unglück im Himalaya Extrembergsteiger Ueli Steck stirbt bei Rekordversuch









Feedback

Anzeige

Der mehrfache Weltrekordhalter wollte über den Gipfel des Mount Everest den benachbarten Lhotse erklimmen.

Der Extrembergsteiger Ueli Steck ist tot. Das bestätigten sein Sprecher und die Firma "Seven Summit Treks", die seine aktuelle Expedition mitorganisierte, der Süddeutschen Zeitung. Als erstes hatte die nepalesische Tageszeitung The Himalayan Times berichtet, dass Steck am Sonntagmorgen in der Nähe des Camps II am Mount Everest starb. Rettungskräfte fanden den mehrfachen Rekordhalter aus der Schweiz, nachdem er am höchsten Berg der Welt tödlich verunglückte. Derzeit wird sein Leichnam in Nepals Hauptstadt Kathmandu überführt.

Steck verfolgte ein neues Rekordprojekt, bei dem er über eine seit ihrer Erschließung 1963 nie mehr benutzten Hornbein-Route den Gipfel des Mount Everest erklimmen wollte. Danach sollte es nach Osten auf den Lhotse, den an der Grenze zwischen Nepal und China gelegenen und mit 8516 Metern vierthöchsten Berg der Erde, gehen.

Ueli Steck stellte während seiner Karriere zahlreiche Weltrekorde auf. Unter anderem bezwang er 2015 alle 82 Viertausender der Alpen in nur 62 Tagen. Außerdem war er dafür bekannt, selbst die höchsten Berge der Welt ohne Sauerstoffgerät zu besteigen.

Noch im April gab Steck dem Schweizer Tages-Anzeiger ein Interview. Darin sagte er: "Scheitern heißt für mich: wenn ich sterbe und nicht heimkomme." Am 30. April ist Steck gescheitert. Er wurde 40 Jahre alt und hinterlässt eine Ehefrau.