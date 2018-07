10. Juli 2018, 06:41 Uhr Thailand Die letzten Eingeschlossenen sollen aus der Höhle gerettet werden

Acht von zwölf in der thailändischen Höhle eingeschlossenen Jugendlichen wurden bereits gerettet. Ihnen geht es offenbar gut, allerdings müssen sie für Tests noch eine Woche im Krankenhaus bleiben.

Am Dienstag sollen die verbliebenen vier Eingeschlossenen und ihr 23-jähriger Trainer nach mehr als zwei Wochen rausgeholt werden.

Die Zeit drängt: In der Nacht kam es zu weiteren schweren Regenfällen.

Im Höhlendrama von Thailand haben die letzten Vorbereitungen für den dritten Tag der Rettungsaktion begonnen. Am Morgen wurden Rettungswagen, Soldaten und weitere Helfer vor der Höhle gesichtet. Der Einsatz soll nach Angaben der Einsatzkräfte am Dienstag abgeschlossen werden. "Wir planen, die vier Jungen und den Trainer herauszubringen", sagte der Leiter des Rettungseinsatzes.

Spezialtaucher wollen die übrigen fünf Eingeschlossenen aus der teils überfluteten Tham-Luang-Höhle im Norden des Landes holen. Derzeit sitzen noch vier Mitglieder der Fußball-Mannschaft zwischen elf und 16 Jahren und ihr Trainer fest, inzwischen schon seit 17 Nächten. Der Weg nach draußen beträgt etwa vier Kilometer. Seit Sonntag gelang es den Tauchern nach und nach, acht Jungen in Sicherheit zu bringen.

Die Rettungsaktion ist auch ein Kampf gegen die Zeit. Am Dienstag setzte in der Region an der Grenze zu Myanmar wieder heftiger Regen ein. In Südostasien ist gerade Monsunsaison. Befürchtet wird, dass durch den Regen auch der Pegel in der Höhle wieder steigen könnte, so dass die Hilfsaktion abgebrochen werden muss. Möglicherweise wird am Dienstag deshalb versucht, alle restlichen fünf Eingeschlossenen ins Freie zu holen. Offiziell gab es dafür von Seiten der Behörden keine Bestätigung.

Fußballer müssen für Tests eine Woche im Krankenhaus bleiben

Das Drama dauert bereits seit dem 23. Juni. Das Team aus zwölf Jungen und ihrem 25-jährigen Betreuer war bei einem Ausflug in die Tropfsteinhöhle von Starkregen überrascht worden. Der Provinzgouverneur versicherte, alle acht bislang Geretteten seien "sicher und gesund". Sie werden in einem Krankenhaus der Provinzhauptstadt Chiang Rai behandelt, etwa 50 Kilometer von der Höhle entfernt.

Alle acht seien aber in guter körperlicher und mentaler Verfassung, sagten Vertreter der thailändischen Gesundheitsbehörden. Zwei Jungen erhielten wegen einer Lungenentzündung Antibiotika, sie seien aber "in normalem Zustand". "Keiner der acht Jungen hat heute Fieber", sagte Jesada Chokedamrongsuk vom Gesundheitsministerium. Alle seien geröntgt worden, zudem seien Blutuntersuchungen vorgenommen worden. Sie würden essen, herumlaufen und sprechen. Einige hätten auch schon nach Schokolade gefragt. Die ersten Geretteten durften auch schon ihre Eltern sehen. Allerdings noch getrennt durch eine Glaswand, um einer Infektionsgefahr vorzubeugen. Chokedamrongsuk zufolge sollen die Jungen für Testergebnisse eine Woche lang im Krankenhaus bleiben.

Die Rettung des Fußballteams namens "Wildschweine" ist sehr gefährlich. An manchen Stellen ist der Weg so eng, dass die Taucher ihre Atemluft-Flaschen abschnallen müssen. Darüber hinaus kann man im Wasser kaum sehen. Bei der Vorbereitung der Mission ertrank am Freitag ein erfahrener thailändischer Profi-Taucher. Jetzt nehmen jeweils zwei Retter die Jungen, von denen kein einziger tauchen kann, ins Schlepptau. Alle tragen Taucheranzüge und sind mit Taucherbrillen ausgerüstet. Die Profis versorgen sie mit Luft.

Insgesamt sind mehr als tausend Retter beteiligt. Das Kernteam besteht aus 18 Spezialtauchern, davon der größte Teil aus Ländern wie Australien und Großbritannien. Mit den Jungen sollen am Dienstag auch ein Arzt und drei Taucher der thailändischen Eliteeinheit Navy Seals die überschwemmte Höhle verlassen.