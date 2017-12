13. Dezember 2017, 20:30 Uhr Sexuelle Übergriffe Salma Hayek: "Havey Weinstein war auch mein Monster"









Feedback

Salma Hayek hat sich in einem Text für die New York Times als Opfer sexueller Übergriffe des Hollywood-Moguls Harvey Weinstein beschrieben.

als Opfer sexueller Übergriffe des Hollywood-Moguls Harvey Weinstein beschrieben. Der Hollywood-Produzent habe die mexikanische Schauspielern zu Dutzenden sexuellen Handlungen zwingen wollen, einmal habe er ihr sogar mit dem Tod gedroht.

Sie habe lange geschwiegen und erst jetzt, nach Aufflammen der #MeToo-Debatte, den Mut gefasst, ihre Erlebnisse öffentlich zu machen, schreibt Hayek.

Harvey Weinstein, der ehemalige Hollywood-Produzent, hat mutmaßlich viele, viele Frauen sexuell belästigt; einige von ihnen haben in den vergangenen Wochen öffentlich über ihre demütigenden Erlebnisse mit dem 56-Jährigen gesprochen und damit die #MeToo-Debatte neu entfacht. Man wusste also bereits einiges über die frauenverachtenden Handlungen Weinsteins. Dennoch erzeugt das, was Salma Hayek, 51, nun in einem Gastbeitrag in der New York Times schreibt, tiefe Bestürzung und Gänsehaut.

"Harvey Weinstein war auch mein Monster", schreibt die mexikanische Schauspielern in dem am Mittwoch veröffentlichten Text. Er habe sie zu Dutzenden sexuellen Handlungen zwingen wollen und auf ihre Ablehnung mit Wut und der Androhung von Gewalt reagiert. Einmal habe er sogar gedroht, sie umzubringen.

Zu Beginn ihrer Karriere sei sie aufgeregt und stolz gewesen, mit Weinstein zusammenarbeiten zu dürfen - sie habe nicht den Hauch einer Ahnung davon gehabt, wie sehr ihr der Produzent später zusetzen würde. Und wie oft sie "Nein" zu ihm würde sagen müssen.

Sie schreibt: "Nein dazu, ihm meine Tür zu jeder Zeit in jedem Hotel an jedem Ort zu öffnen, wenn er dort unerwartet auftauchte, sogar, als ich einmal einen Film drehte, an dem er nicht beteiligt war. Nein dazu, mit ihm zu duschen. Nein dazu, mir beim Duschen zuzusehen. Nein dazu, mich zu massieren. Nein dazu, mich von einem nackten Freund von ihm massieren zu lassen. Nein zu Oralsex mit ihm. Nein dazu, mich mit einer anderen Frau auszuziehen. Nein, nein, nein..." In seinen Augen sei sie keine Künstlerin gewesen, nicht einmal eine Person. "Ich war ein Ding: Ein Körper."

Sie habe über diese Dinge lange geschwiegen, schreibt Hayek, sie sei "hirngewaschen" gewesen und habe sich vor sich selbst, ihren Freunden und vor ihrer Familie nicht erklären wollen. Erst jetzt, nachdem zahlreiche andere Frauen - darunter berühmte Schauspielerinnen wie Ashley Judd - Weinstein öffentlich sexuelle Übergriffe bis hin zu Vergewaltigung vorwerfen, habe sie den Mut gefasst, auch ihre Erlebnisse öffentlich zu machen.

Weinstein ist inzwischen von seiner Firma entlassen worden. Er hat Fehlverhalten zugegeben, weist Vergewaltigungsvorwürfe jedoch zurück. Zu den Aussagen von Hayek war zunächst keine Stellungnahme Weinsteins bekannt.