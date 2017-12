28. Dezember 2017, 07:31 Uhr Russland Zehn Verletzte nach Explosion in Supermarkt in St. Petersburg

Ein Polizist steht vor dem Gebäude in St. Petersburg, in dem sich die Explosion ereignet hat.









Feedback

Derzeit gehen die Behörden nicht von einem Terroranschlag aus. Dennoch leitet das Anti-Terror-Komitee die Ermittlungen.

In einem Supermarkt in der russischen Stadt St. Petersburg hat es eine Explosion gegeben, bei der mindestens zehn Menschen verletzt worden sind. Das berichtet die russische Polizei.

Das staatliche Ermittlungskomitee gehe nicht von einem Terroranschlag aus, meldete die Agentur Interfax. Dennoch erklärte das Nationale Anti-Terror-Komitee, es koordiniere die Fahndung nach Verdächtigen. Ermittelt wird wegen versuchten Mordes. Der oder die Täter und ihre Hintermänner waren zunächst nicht bekannt.

Örtlichen Medienberichten zufolge ereignete sich die Explosion in einem Schließfach zur Aufbewahrung von Kundentaschen in dem Laden. Es seien etwa 200 Gramm Sprengstoff explodiert. Eine Anwohnerin des Supermarkts im nordwestlichen Kalininski-Bezirk sagte, Passanten hätten sich nach der Explosion ruhig verhalten. "Es gab keine Panik, aber die Leute wollten danach nicht mehr in eine nahe gelegene Drogerie und ein Lebensmittelgeschäft gehen", sagte sie.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte erst vor wenigen Tagen US-Präsident Donald Trump angerufen und sich für Hinweise des US-Geheimdienstes CIA bedankt, die geholfen hätten, eine Anschlagsserie in St. Petersburg zu verhindern. Im April waren bei einem islamistischen Bombenanschlag auf die U-Bahn in St. Petersburg 15 Menschen getötet worden.