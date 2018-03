24. März 2018, 17:01 Uhr Mordfall Tristan Brübach Tod im Tunnel

Polizist Uwe Fey am Liederbach in Frankfurt, wo der 13-jährige Tristan tot gefunden wurde.

Es war ein Mord mit Verletzungen, wie es hierzulande kein zweites Mal vorkam: Der 13-jährige Tristan Brübach wurde 1998 brutal getötet. Über ein ungeklärtes Verbrechen, und einen Hauptkommissar, der nicht aufgibt.

Von Josef Wirnshofer

Uwe Fey ist genervt. Irgendwelche Leute haben Grünzeug vor den Tunneleingang geworfen, Äste, Zweige. Er steht auf der Holzbrücke, die über den Liederbach führt. Frankfurt, Stadtteil Höchst. In dem Tunnel unterquert das Wasser die Gleise am Höchster Bahnhof. Eine dunkle Röhre, mannshoch, etwa hundert Meter lang. Man hat die Eingänge damals auf beiden Seiten vergittert. Damit keiner mehr durchlaufen kann und so etwas nicht noch mal passiert. Damals, nachdem der Junge in dem Tunnel ermordet wurde.

Uwe Fey, 56, Kriminalhauptkommissar, ...