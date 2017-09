9. September 2017, 21:11 Uhr Hurrikan Irma "Irmas" Weg der Zerstörung









Feedback

Auf seinem Weg durch den Atlantik wütet der Sturm über mehreren Karibik-Inseln und tötet mehr als 20 Menschen. Eine Rekonstruktion der Verwüstung.

Von Max Sprick, Juri Auel und Kolja Haaf

Hurrikan Irma jagt auf Florida zu. Mehr als sechs Millionen Menschen sind aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Für die vor Florida liegenden Keys-Inseln gab Gouverneur Rick Scott die Warnung aus, es werde dort "extrem schwer zu überleben" sein.

Wenn Sturm seine Richtung nicht mehr ändert, wird am Sonntag ganz Florida betroffen sein. Miami Beach gleicht schon einer Geisterstadt. Auf den beiden Highways entlang der Küsten der Halbinsel bewegen sich endlos scheinende Autokolonnen Richtung Norden.

Nach Angaben der Weltwetterorganisation in Genf hat Irma bislang mindestens zwei Rekorde gebrochen: Er war weltweit der am längsten wütende Hurrikan - 37 Stunden mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 300 Kilometern in der Stunde. Bezogen auf den Atlantik, war er auch der schwerste Hurrikan seit Beginn der Wetteraufzeichungen.

Das bekamen zuvor vor allem Kuba und mehrere kleinere Karibikinseln zu spüren über die Irma in den vergangenen Tagen hinweggefegt ist und schwere Verwüstungen angerichtet hat. Mindestens 20 Menschen starben.

Mittwoch, 6. September, 2 Uhr nachts in Barbuda.

Mit Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 300 Stundenkilometern trifft der bislang stärkste je gemessene Wirbelsturm mit der Ausdehnung von der Größe Frankreichs auf die kleine Karibik-Insel. 1700 Menschen leben auf Barbuda. Irma zerstört 90 Prozent der Häuser und tötet

"Was wir erlebt haben, ist etwas, das man in Horror-Filmen sieht - nicht etwas, das man wirklich erwartet, zu erleben", sagt später die Verwaltungschefin von Barbuda, Knacyntar Nedd, dem Lokalsender ABC TV. Menschen hätten sich mit Seilen an ihren Dächern festgebunden, damit sie nicht wegfliegen. Ein Mensch stirbt. Angesichts des heraufziehenden nächsten Hurrikans José rief die Regierung die Bewohner auf, Barbuda zu verlassen und auf der Nachbarinsel Antigua Schutz zu suchen.

Vertreter der Polizei erklärten, es brauche keine große Wissenschaft, um zu erkennen, dass es durch den Sturm José weitere Schäden geben werde. Viele Bewohner, die bereits durch Irma geschädigt wurden, flohen aus Angst vor dem dem nächsten Sturm auf Fähren und Fischerboote oder mit dem Flugzeug.

Premierminister Gaston Browne sagte, Barbuda Insel sei praktisch unbewohnbar geworden. Er bezeichnete die Insel als "Trümmerhaufen". "Es ist herzzerreißend. Die ganze Insel steht unter Wasser", sagte Browne. So sah es aus, Irma von Barbuda weiter gezogen war:

Zerstörte Häuser in Barbuda. (Foto: dpa)

Die Menschen von Barbuda werden auf Antigua in Stadien und Kulturzentren untergebracht. Auch die Bewohner von Antigua öffnen ihre Türen für die Flüchtlinge der Nachbarinsel. "Es ist eine entsetzliche Situation", sagte Premierminister Browne. Rund 60 Prozent der 1400 Bewohner seien nun ohne Obdach.

Ein kleiner Hoffnungsschimmer: US-Meteorologen sagen, Jose habe sich abgeschwächt und werde die Inseln voraussichtlich nicht direkt treffen.

Mittwoch, 6. September, 14 Uhr auf den Bitischen Jungferninseln

Vier Menschen sterben, wie Gouverneur Gus Jaspert in einer vom britischen Sender BBC verbreiteten Audionachricht bestätigt. Bewohner von Tortola, einer der Hauptinseln der Britischen Jungferninseln, berichten von einem Desaster. Alle Häuser in ihrer Umgebung seien beschädigt oder zerstört worden, sagen Emily und Michael Kilhoury der BBC. In ihrem eigentlich gut gesicherten Haus seien die Türen weggeflogen. "Der Lärm war unglaublich." Im Hafen von Tortola werden Dutzende Yachten in einander geschoben.

Schiffe im Hafen von Tortola. (Foto: AP)

Die britische Regierung erhöht ihre Hilfe für die verwüsteten Gebiete auf 32 Millionen Pfund (etwa 35 Millionen Euro). Per Flugzeug wurden Hilfsgüter ins Katastrophengebiet geflogen.

Donnerstag, 7. September 2 Uhr nachts Ortszeit auf den Turks- und Caicosinseln

Als Irma gegen 2 Uhr in der Früh als Hurrikan der höchsten Kategorie fünf auf die die Turks- und Caicosinseln vor Kubas Ostküste trifft, zucken die Menschen in dem britischen Überseegebiet zusammen. Ein Zeuge wird später der BBC berichten, wie er und andere den Druckabfall förmlich im Brustkorb spüren konnten. Knapp 35.000 Menschen wohnen auf der gut 950 Quadratkilometer großen Inselgruppe. Sie haben sich auf das Schlimmste vorbereitet. Berichte über Todesopfer gibt es zunächst nicht.

Irma überflutet Straßen, deckt Dächer ab und sorgt in weiten Gebieten für Stromausfälle. Die Menschen haben es schwer, vor den anschwellenden Fluten Schutz zu suchen. Der höchste Punkt der Insel sei gerade einmal 50 Meter hoch, berichtet der Gouverneur dem britischen Fernsehen.

Irma wütet auf den Turks- und Caicosinseln. (Foto: REUTERS)

Insgesamt verursacht der Sturm dort Schäden von geschätzten 500 Millionen US-Dollar. Auf den Inseln und in Großbritannien wächst die Kritik, das Übersehgebiet sei nicht ausreichend geschützt worden.

Das bitterarme Haiti kam entgegen erster Befürchtungen vergleichsweise glimpflich davon. Im Norden des Landes gibt es Überschwemmungen, ein Mensch gilt als vermisst. "Die größte Gefahr sind nun Krankheiten. Wir werden die Menschen in der Region mit sauberem Trinkwasser versorgen", sagte die Vize-Länderdirektorin der Hilfsorganisation Care, Laura Sewell.

Flut in Fort-Liberte, Haiti. (Foto: AP)

In Haiti leiden die Menschen noch immer unter den Auswirkungen des Erdbebens von 2010 und Hurrikan Matthew 2016. Viele Haitianer leben in provisorischen Unterkünften. Jeder Tropensturm wirft sie zurück. Hilfsorganisationen brachten sich schon vor Irma in Stellung.

Samstag, 9. September, 2 Uhr nachts Ortszeit in Kuba

Gegen 2 Uhr am Samstagmorgen funkt eine Wetterstation auf dem Camagüey-Archipel ihre letzten Messdaten ans kubanische Festland. Windgeschwindigkeiten von 200 Kilometern in der Stunde registrieren die Geräte, kurz danach zerstört Irma die gesamte Station. Kurzzeitig wird Irma, nachdem er zuvor an Kraft verloren hatte, wieder auf Stufe fünf hochgestuft. Damit ist er der erste Hurrikan sein 80 Jahren mit dieser Stärke für die Kubaner. Als Hurrikan der Stufe vier bewegt er sich am Samstagvormittag kubanischer Zeit an der Nordküste des Inselstaates entlang.

In Fernsehbildern waren hohe Wellen, Starkregen, umgestürzte Bäume und beschädigte Gebäude zu sehen. Berichte über Tote lagen nicht vor. Rund eine Million Menschen, darunter etwa 10 000 ausländische Touristen, wurden in Sicherheit gebracht.

Kubas Hauptstadt Havanna bekam nur Ausläufer des Hurrikans zu spüren. (Foto: REUTERS)

Die Kommunikation mit zahlreichen Orten war unterbrochen. "Hier ist alles furchtbar", sagte die 42-jährige Krankenschwester Gisela Fernandez aus Chaparra in der Provinz Las Tunas. Strommasten und Bäume seien umgestürzt, zahlreiche Dächer abgedeckt. In der nördlichen Küstenstadt Caibarien brachten sich die 40 000 Einwohner in Häusern in Sicherheit, in der Hauptstadt Havanna mit ihren zwei Millionen Einwohnern wurde der Wirbelsturm im Laufe des Tages erwartet. Inzwischen wurde er auf Stufe drei zurückgestuft.