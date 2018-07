12. Juli 2018, 18:44 Uhr Ein Anruf bei ... Jürgen Worlitz, Königinnen-Kenner

An diesem Freitag trifft US-Präsident Donald Trump in Schloss Windsor auf Queen Elizabeth. Adelsexperte Jürgen Worlitz, der schon Königin Silvia gegenüber saß, erklärt, was dabei schief gehen kann.

Interview von Marie Schiller

Vorsicht, Fettnäpfchen: Wer die Queen trifft, sollte so einige Benimm-Regeln beachten. Ob Donald Trump sich gut auf seinen Besuch vorbereitet hat? (Foto: Getty Images)

SZ: Was ist der größte Fauxpas, den Trump bei der Queen begehen kann?

Jürgen Worlitz: Die Queen mag es überhaupt nicht, wenn man ihr die Hand auf die Schulter legt. Sie will nicht angefasst werden. Man würde ihr ansehen, dass sie "not amused" ist. Es gab in den Achtziger- oder Neunzigerjahren mal einen kanadischen Premier, der das gemacht hat. Da war in der britischen Presse der Aufschrei riesig: "Mein Gott, er fasst sie an."

Verstehe. Was kann der Präsident noch falsch machen?

Ein Selfie wäre auch ein No-Go. Ich weiß nicht, ob Trump das jemals gemacht hat. Dass sie weiß, was Selfies sind, davon gehe ich aus. Sie hat schließlich eine muntere Enkelschar.

So, wie Sie Trump kennen, was wird passieren, wenn er die Queen trifft? Kann das ein diplomatischer Eklat werden?

Das ist ein reiner Repräsentationsbesuch. Man tauscht Höflichkeiten aus. Natürlich läuft das reibungslos und professionell. Außer, er kommt tatsächlich zu spät.

Was passiert dann?

Es gab mal eine Szene, ich glaube, das war mit dem König von Marokko, aber nageln Sie mich nicht drauf fest. Jedenfalls orientierte sich der grob am akademischen Viertel und kam 15 Minuten zu spät. Eine Minute später - und die Queen wäre gegangen.

Wie soll Trump sie denn begrüßen?

Beim ersten Mal "Your Majesty", danach "Ma'am" also die britische Abkürzung von Madam.

Wie ist das mit dem Händeschütteln?

So wie immer. Alter vor Jugend, Frau vor Mann. Wenn wir uns treffen würden und nicht telefonieren, dann müsste ich warten, dass Sie mir die Hand entgegenstrecken.

Und das ist bei der Queen und Trump genauso?

Da erst recht! Es gehört sich, dass Trump die Hand nimmt. Dass er nicht wie ein Irrer schüttelt. Nicht wie ein Irrer zudrückt. Wir sind ja nicht auf einem Rindermarkt.

Wenn Sie sein Berater wären, wie würden Sie Trump auf das Treffen vorbereiten?

Ich würde sagen: "Denk daran, die Queen drückt jeden Tag 180 Hände und hat wahrscheinlich schon Arthritis vom vielen Gedrücktwerden." Ich würde ihm auch einimpfen, worüber er nicht reden darf.

Worüber denn?

Politik.

Worüber soll er denn sonst reden?

Sport. Mit der Queen unterhält man sich über Pferde. Da in den USA Pferde durchaus eine Rolle spielen, könnte das ein Thema sein. Vielleicht erzählt sie auch von früheren Besuchen oder er, wie er als junger Spund in England war oder so.