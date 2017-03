24. März 2017, 16:37 Uhr Brasilien Der Problem-Deutsche vom Flughafen in São Paulo

Das Bild einer Überwachungskamera zeigt, wie der Mann am Flughafen von São Paulo eine Frau ins Gesicht schlägt









Feedback

Anzeige

Er ernährt sich aus Mülleimern, schläft neben den Check-In-Schaltern: Ein 44-jähriger Deutscher treibt seit drei Monaten am Airport sein Unwesen und schlägt wahllos Frauen. Für die Behörden wird er zum Problem.

Von Stefan Braun, Berlin, und Boris Herrmann, Rio de Janeiro

Erstaunlich viele Brasilianer haben ein unerschütterlich positives Bild von Deutschland, dem Land, in dem angeblich alles funktioniert, was in Brasilien schief läuft. Umso größer ist die Verwunderung über jenen Mann, der gerade als "der Deutsche vom Flughafen" brasilianische Schlagzeilen macht.

Denn er passt ganz und gar nicht in die gängigen Deutschlandklischees. Es handelt sich um einen 44-Jährigen aus Delmenhorst, der seit drei Monaten am internationalen Flughafen Guarulhos von São Paulo wohnt, besser gesagt: dort sein Unwesen treibt. Er ernährt sich aus Mülleimern, schläft neben den Check-In-Schaltern und schlägt wahllos um sich.

Sieben Attacken gegen Frauen

Auf einem Video der Überwachungskameras des Flughafens ist zu sehen, wie der etwa zwei Meter große Mann scheinbar willkürlich eine Frau angreift, die gerade etwas in ihr Telefon tippt. Er haut ihr rechts und links ins Gesicht, bevor die völlig konsternierte Frau die Flucht ergreifen kann. Danach setzt sich der Deutsche wieder hin, als ob nichts geschehen wäre.

Anzeige

Seine Personalien sind bekannt, im brasilianischen Fernsehen wurden die Details seines Reisepasses gezeigt. Dem Sender Globo sagte er: "Ich bin kein Boxer." Die Überwachungskameras haben bislang aber mindestens sieben seiner Attacken gegen Frauen aufgezeichnet. Auf einem anderen Video liest er ganz gemütlich ein Buch, an seinem Kragen steckt eine rote Rose.

Der Deutsche verpasste seinen Anschlussflug

Nach Auskunft der Flughafenaufsicht ist der Mann im Dezember in São Paulo gestrandet. Er sei legal aus Marokko eingereist, habe dann aber seinen Anschlussflug nach Frankfurt verpasst. Sein Konto ist offenbar gesperrt, weshalb er sich kein neues Ticket leisten kann. In Brasilien wächst nun der Zorn darüber, dass "der verrückte Deutsche" nicht einfach verhaftet wird.

Fest steht, dass der Mann inzwischen die Behörden in beiden Ländern beschäftigt, darunter Brasiliens Bundespolizei, das deutsche Generalkonsulat in São Paulo sowie das Auswärtige Amt in Berlin. Von dort heißt es auf Anfrage, man wolle sich nicht öffentlich dazu äußern, im Grundsatz kümmere sich das Konsulat darum.

Der Fall ist für Diplomaten ausgesprochen schwierig; es existieren keine Regeln, wie damit umgegangen werden könnte. Für die Mitarbeiter des deutschen Konsulats gibt es hier keinerlei Zwangsmöglichkeiten, nur gutes Zureden. Der Mann will sich aber offenbar nicht helfen lassen, bislang sind alle Versuche gescheitert, ihn zur Kooperation zu bewegen. Auch die Flughafenaufsicht argumentiert, sie habe keine rechtliche Handhabe, um den Mann festzunehmen. Er werde aber rund um die Uhr überwacht.

Niemand will ihn zurückfliegen

Die brasilianische Bundespolizei verweist darauf, dass sein drei Monate geltendes Touristenvisum inzwischen abgelaufen sei, man habe ihm deshalb eine einwöchige Frist zum Verlassen des Landes gesetzt. Da sich der Mann auf brasilianischem Boden befindet, könnten aber nur die örtlichen Behörden eine Abschiebung durchsetzen. Dem stehen derzeit zwei Hindernisse im Weg: Ersten müssten die Brasilianer zunächst die Kosten für die Überstellung übernehmen (Deutschland könnte das später freiwillig ausgleichen). Zweitens - und das scheint das größere Problem zu sein - müssten sich erst einmal eine Fluggesellschaft finden, die den Mann transportieren würde. Er gilt als Sicherheitsrisiko, deshalb will ihn offenbar niemand an Bord haben. Nach Lage der Dinge müsste er von mehreren Polizisten über den Ozean begleitet werden - ein Szenario, das sich weder die brasilianischen Behörden noch die Fluglinien zumuten wollen.

Und so steckt der rätselhafte Mann mit der Rose bislang selbstverschuldet im Niemandsland von Guarulhos fest. Die Diplomaten grübeln, was sie noch tun könnten. Und die Brasilianer fragen sich, ob sie ihr Bild vom guten Deutschen korrigieren müssen. Am Donnerstagabend hat er angeblich wieder zugeschlagen.