10. März 2017, 15:39 Uhr Oberbayern Doppelmord in Königsdorf: Eine Verdächtige festgenommen, ihr Bruder auf der Flucht









Feedback

Anzeige

Nach dem Doppelmord im oberbayerischen Königsdorf hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt.

Eine Frau, die als Pflegekraft in dem Haus gearbeitet hat, sitzt bereits wegen des Verdachts der Beihilfe zum Mord in Untersuchungshaft. Nach ihrem Bruder wird wegen des Vorwurfs des zweifachen Mordes europaweit gefahndet.

Die Ermittler gehen davon aus, dass noch mehr Personen am Tatort waren.

Von Claudia Köstler und Sebastian Krass

Gut zwei Wochen nach Bekanntwerden des Doppelmordes im oberbayerischen Weiler Höfen bei Königsdorf im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt. Eine Frau ist in Untersuchungshaft, ein mutmaßlicher Komplize ist auf der Flucht.

Nach Angaben der Ermittler wurde eine 49-Jährige in Brandenburg festgenommen. Sie hat im vergangenen Jahr als Pflegekraft im Haus gearbeitet, wie sie auf einer Pressekonferenz in Weilheim bekannt gaben. Über die Inhalte der Vernehmung machen die Ermittler keine Angaben. Die Frau sitzt wegen des Verdachts der Beihilfe zum Mord in Untersuchungshaft, wie Oberstaatsanwalt Hajo Tacke sagte.

Nach dem mutmaßlichen Komplizen, einem ebenfalls identifizierten 43-Jährigen, fahndet die Polizei europaweit. Es handelt sich um dem Bruder der Festgenommenen. Ihm werden zweifacher Mord und ein versuchter Mord vorgeworfen. Die Ermittler vermuten, dass er sich in Polen aufhält.

Der Durchbruch gelang den Ermittlern Anfang dieser Woche. In der Nähe des Tatorts hatten sie, wie es in der Pressemitteilung heißt, einen "tatrelevanten Gegenstand" mit einem vollständigen DNA-Muster gefunden. Es stimmte mit Spuren im Haus überein. Der Abgleich mit der bundesweiten DNA-Datenbank ergab einen Treffer mit der DNA des 43-Jährigen, der bereits polizeibekannt war. Die Ermittler schließen nicht aus, dass noch weitere Personen am Tatort waren.

Anzeige

Die Polizei sucht auch eine Person als Zeugen. Sie soll in der Tatnacht vom 22. auf den 23. Februar gleichzeitig mit den mutmaßlichen Tätern in der Rastanlage Höhenrain an der A 95 gewesen sein. Von dem Zeugen erhoffen sich die Ermittler weitere Erkenntnisse darüber, wie viele Personen an der Tat beteiligt waren und in welchem Fahrzeug sie unterwegs waren.

Die Tat war bekannt geworden, nachdem am 25. Februar ein Anrufer die Polizei alarmiert hatte, weil in dem Einfamilienhaus "etwas nicht stimme". Polizisten auf Streife entdeckten daraufhin Einbruchsspuren und kontrollierten deshalb das Innere des Hauses. Dabei fanden sie die brutal zugerichteten Leichen einer 78-Jährigen und eines 81-Jährigen sowie die schwer verletzte 76 Jahre alte Eigentümerin des Hauses. Sie ist bis heute nicht vernehmungsfähig.

Am 1. März berichtete die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" über den Fall.

Königsdorfs Bürgermeister Anton Demmel zeigte sich nach dem mutmaßlichen Fahndungserfolg erleichtert, fügte im Gespräch mit der SZ aber hinzu: "Aber nur zu hören, dass die Täter womöglich gefasst sind, das reicht nicht." Für ihn sei es nun genauso wichtig, die Hintergründe der Tat zu erfahren, um die Verunsicherung, die seither im Dorf herrsche, verarbeiten zu können. "Wir waren ja in unserer Gemeinde Gott sei Dank noch nie so nah dran an einem Gewaltverbrechen wie in diesem Fall. Man kennt eines der Opfer, das Umfeld, die Geschichte. Da spielt es eine große Rolle zu erfahren, warum, wieso, weshalb so etwas passieren konnte."