Der Schrei des Polizisten ging "durch Mark und Bein"

Medienberichten zufolge soll bereits eine Frau festgenommen worden sein. Sie soll als Pflegekraft in dem Haus gearbeitet haben, berichtet der BR. Nach ihrem Komplizen wird noch gesucht. Möglicherweise gebe es einen weiteren Täter.

Am 1. März hatte die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" über den Fall berichtet.

Von Claudia Köstler

Gut zwei Wochen nach Bekanntwerden des Doppelmordes im oberbayerischen Weiler Höfen bei Königsdorf im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt. Nähere Angaben dazu wollen Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagnachmittag um 15 Uhr in Weilheim bekanntgeben.

Nach Berichten des Bayerischen Rundfunks und der tz soll bereits eine Frau festgenommen worden sein. Sie soll als Pflegekraft den vor kurzem verstorbenen Ehemann der Hausbesitzerin versorgt haben, berichtet der BR. Nach ihrem Komplizen werde noch gesucht. Möglicherweise sei ein weiterer Täter beteiligt gewesen. Ein Polizeisprecher wollte zunächst nicht sagen, ob es bereits Festnahmen gab.

Am 25. Februar hatte ein Anrufer die Polizei alarmiert, weil in dem Einfamilienhaus "etwas nicht stimme". Polizisten auf Streife entdeckten daraufhin Einbruchsspuren und kontrollierten deshalb das Innere des Hauses. Dabei fanden sie die brutal zugerichteten Leichen von einer 78-Jährigen und eines 81-Jährigen sowie die schwer verletzte Eigentümerin des Hauses, die 76-jährige Witwe. Bis heute ist sie noch nicht vernehmungsfähig.

Die Kripo geht von zweifachem Raubmord und versuchtem Raubmord aus. Am 1. März berichtete die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" über den Fall.

Königsdorfs Bürgermeister Anton Demmel zeigte sich nach dem mutmaßlichen Fahndungserfolg erleichtert, fügte im Gespräch mit der SZ aber hinzu: "Aber nur zu hören, dass die Täter womöglich gefasst sind, das reicht nicht." Für ihn sei es nun genauso wichtig, die Hintergründe der Tat zu erfahren, um die Verunsicherung, die seither im Dorf herrsche, verarbeiten zu können. "Wir waren ja in unserer Gemeinde Gott sei Dank noch nie so nah dran an einem Gewaltverbrechen wie in diesem Fall. Man kennt eines der Opfer, das Umfeld, die Geschichte. Da spielt es eine große Rolle zu erfahren, warum, wieso, weshalb so etwas passieren konnte."

Der Schrei des Polizisten ging "durch Mark und Bein"

Demmel war vor damals vor zwei Wochen auch als einer der ersten am Tatort. Seit knapp 30 Jahren ist er Mitglied der örtlichen Feuerwehr und wurde deshalb in der Nacht zum Sonntag von der Sirene in den Einsatz gerufen. "Samstagnacht, da denkt man an alles: einen Brand, einen Unfall, aber nicht an eine Wohnungsöffnung".

Er sah die Polizisten ins Haus gehen. Plötzlich rief einer: "Sanitäter!" Anton Demmel sagt: "Das werde ich nie vergessen können. Das ging durch Mark und Bein." Und es war ihm spätestens in dem Moment klar, hinter der Türe mussten sie auf eine Szenerie gestoßen sein, die unvorstellbar war.

An einen zufälligen Einbruch habe er seither nicht wirklich glauben wollen. Höfen sei ein idyllisch ländlicher Ortsteil, der überwiegend von Familien bewohnt werde, die fast eine "in sich geschlossene Kommune" bildeten. Einzig eine Stichstraße führt zu den Häusern. Von der Bundesstraße 11 aus, die an Höfen vorbeiführt, sind sie so gut wie nicht auszumachen. Dort das einzige Haus zu finden mit einer alleinstehenden älteren Dame ohne Hund, "nein, das funktioniert nicht", zu diesem Schluss sei er für sich gekommen.

Am Mittwochabend hatte die Polizei eine Informationsveranstaltung speziell für die unmittelbar betroffenen Nachbarn veranstaltet. "Warum das Ganze passiert ist, konnten wir an diesem Abend nicht klären", sagt Demmel. Doch die Ermittler hätten bereits sehr zuversichtlich geklungen. "Das hat uns hoffnungsvoll gestimmt, dass da ein Erfolg in Aussicht war."

Die örtliche Polizei hatte bei den Ermittlungen auch Unterstützung vom Bundeskriminalamt (BKA) erhalten. Die sogenannte Tatortgruppe BKA sicherte bereits in der vergangenen Woche mit modernen Methoden Spuren. "Sie sind technisch sehr gut ausgestattet und können etwa größere Zimmer rascher und effektiver untersuchen", erklärte Jürgen Thalmeier, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.

