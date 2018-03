22. März 2018, 20:08 Uhr Wandel in München Wenn aus der Tankstelle eine Galerie wird

Kleinere Betriebe, die weder einen Shop noch eine Waschanlage haben, müssen in München oft aufgeben.

Reportage von Heiner Effern

Für Günter Friedl war es eine Lebensentscheidung. Er hatte sich durchs Bildungssystem gekämpft, eine Lehre als Kfz-Mechaniker absolviert, den Meister draufgesetzt, das Abitur nachgeholt, studierte Maschinenbau. Und da kam das Angebot, eine Tankstelle zu übernehmen. Nicht durch Zufall, Friedl kannte sich aus, er hatte schon im Zapfstellen-Geschäft gejobbt. Also wog er ab, die Lage für Ingenieure galt damals nicht als rosig, und er schlug zu. Er wählte in den 1990ern die vermeintlich sichere Lösung, doch wenn er sich nun in München umschaut, sieht die Lage anders aus. "Es gibt ein Tankstellen-Sterben", sagt Friedl.

Der Unternehmer, der selbst ein Autohaus und eine Tankstelle an der Dülferstraße betreibt, kennt dieses Phänomen aus Gesprächen mit Kollegen. Dazu hat er als Vorsitzender des Verbands des Tankstellengewerbes in Bayern auch einen Überblick über die Branche und die aktuellen Zahlen in Deutschland. Die meisten Stationen gab es im Jahr 1969, damals wurden in der Bundesrepublik 46 684 gezählt.

So wenige wie im vereinigten Deutschland des Jahres 2017 registrierten die Statistiker seit Beginn der Aufzeichnungen nicht: 14 152 Tankstellen. In den letzten Jahren gehen die Zahlen zwar weiter konstant zurück, aber eher schleichend. In München dagegen zeichnet sich ein anderes Bild ab. Aktuell sind laut den Statistiken des Kreisverwaltungsreferats 182 Tankstellen in Betrieb. Vor fünf Jahren konnten Autofahrer noch an 196 Stationen Diesel und Benzin nachfüllen.

Dafür gibt es Gründe, die mit der Stadt München nichts zu tun haben: Die Autos verbrauchen schlicht weniger Sprit, weshalb die Tankstellen trotz vielerorts steigender Zulassungszahlen weniger Benzin und Diesel verkaufen. In den vergangenen zehn Jahren sei die verkaufte Menge im schnitt um drei Prozent gefallen, sagt Tankstellen-Funktionär Friedl.

Dazu kämen ein Wust an Dokumentationen, schwierige Genehmigungen und knüppelharte Verträge der großen Minerölkonzerne. Das führe dazu, dass deren Pächter drei bis vier solcher Stationen führen müssten, um wirtschaftlich überleben zu können. Mit einer bleibt man "gerade mal über Hartz-IV-Niveau", sagt Friedl. Diesel und Benzin seien branchenübergreifend dabei nur noch das Nebengeschäft, hängen bleibe nur etwas in Shops und Waschanlagen. Das führt zu einer Konzentration auf große, leistungsstarke Stationen mit einer Art Supermarkt.

Die charakteristischen Bauten lassen sich für vielerlei Zwecke nutzen: In der Dachauer Straße wird Maler- und Künstlerbedarf verkauft. (Foto: Johannes Simon)

Das ist der Punkt, an dem sehr spezifische Münchner Ursachen für das Tankstellen-Sterben greifen. Hier sei der Kampf um jede freie Fläche, egal ob für Gewerbe oder den Wohnungsbau, besonders hart, sagt Friedl. "Eine Tankstelle rechnet sich nicht, schon mit einem zwei- oder dreistöckigem Gebäude verdient man als Eigentümer viel mehr." Umgekehrt beginnen für einen Unternehmer, der ein teures Grundstück ergattert hat, erst die Herausforderungen, wenn er neu bauen will. Tankstellen-Funktionär Friedl zitiert dabei gerne sein persönliches Ranking der kompliziertesten Baugenehmigungen im Land: "Atomkraftwerk, Start- und Landebahn für einen Flughafen, Tankstelle." Na ja, Chemiefabriken gehörten wohl auch noch den Highlights, legt er nach.

Einer, der es trotzdem immer wieder probiert mit neuen Ideen, ist Christian Amberger. Seine Familie betreibt unter dem Namen Allguth 30 Stationen in München und im Umland. "Tankstellen sind in denkbar schlechter Situation, wenn sie um Flächen handeln. Überall dort, wo Verträge auslaufen, wird es schwierig, einen Anschlussvertrag zu bekommen", sagt Geschäftsführer Amberger. Die Zeiten, in denen im Parterre eines Mehrfamilienhauses mal eben eine Tankstelle einziehen konnte, sind schon lange passé. Sein Erfolgsrezept beschreibt Amberger auf der Homepage: "Wir sind die Frau unter den Tankstellen. Wir können nämlich vier Dinge gleichzeitig: Tankstelle, Waschstraße, Getränkemarkt, Shop."