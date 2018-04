15. April 2018, 18:54 Uhr Unfall Radler kollidiert mit Autotür: schwer verletzt

Jeder Radfahrer, der regelmäßig in der Stadt unterwegs ist, kennt diese Situation: Man fährt ordnungsgemäß einen Radweg entlang, rechts daneben parken Autos - und plötzlich öffnet jemand die Beifahrertür. Genau das ist laut Polizei am Samstag einem Rentner in Schwabing passiert. Der 63-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, fuhr gegen die Tür, stürzte und brach sich die Leiste. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 17.40 Uhr an der Belgradstraße zu dem Unfall. Ein 42-jähriger Kaufmann parkte auf Höhe der Hausnummer 59 seinen Wagen am Straßenrand, um seine Beifahrerin aussteigen zu lassen. Offenbar ohne einen Blick nach hinten zu werfen, öffnete die 51-Jährige die Tür. Laut Polizei konnte der Rentner auf dem Fahrrad nicht mehr rechtzeitig reagieren. Schwer verletzt musste er in ein Krankenhaus gebracht werden.