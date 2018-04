11. April 2018, 19:01 Uhr SZenario Sturm und Andrang

Ein ärmelloses Lederkleid, unzufällige Schenkelberührungen und das Spiel mit dem Publikum - Martin Walser nimmt im ausverkauften Literaturhaus Fahrt auf

Von Christian Mayer

Wer Martin Walser als literarische Naturgewalt bezeichnet, liegt nicht ganz falsch, denn auch die Natur hat Phasen der trügerischen Ruhe. Menschen wie Walser, die am Bodensee groß geworden sind, kennen das: Gerade noch war das Wasser eine glatte, beunruhigend ruhige Fläche, und schon zieht ein Unwetter heran, so wie in Walsers berühmter Sturm- und Drang-Novelle "Ein fliehendes Pferd".

Am Dienstagabend im ausverkauften Literaturhaus, bei der Premiere seines Romans "Gar alles oder Briefe an eine unbekannte Geliebte", geht alles sehr ruhig, fast schon bedächtig los. Der Schriftsteller macht es sich bequem auf der Bühne, er ist nicht mehr ganz so schnell auf den Beinen wie bei den 15 früheren Auftritten an diesem Ort der Münchner Bücherfreunde, aber er wirkt zufrieden mit sich, der Welt und Denis Scheck. Manchmal schaut Walser den Moderator der Büchersendung "Druckfrisch" belustigt an, wenn Scheck aus ihm noch eine Anekdote herauskitzeln möchte - etwa über sein Verhältnis zum Schriftstellerfreund Uwe Johnson. Walser lässt sich nicht lange bitten: Im schönsten Alemannisch erzählt er, wie er einmal bei einem London-Besuch ein "ärmelloses Lederkleid" für seine Frau kaufte, aber unbedingt sehen wollte, wie das Mitbringsel am Körper einer Frau aussieht. Weshalb er Uwe Johnsons Gattin Elisabeth überredete, das Kleid gleich im Hotelzimmer anzuprobieren. Eine schlimme Eifersuchtsattacke seines Freundes Uwe war die Folge. "Schwierig, aber umarmenswert" sei der Johnson eben gewesen. Soweit Walser, der nun richtig Fahrt aufnimmt.

Die Geschichte mit dem ärmellosen Lederkleid ist dermaßen absurd, dass sie gut in den neuen Roman passen würde, aus dem der Autor vorliest. In "Gar alles oder Briefe an eine unbekannte Geliebte" geht es ja auch um männliche Ungeschicktheit im Umgang mit den Gefühlen anderer. Es geht um einen Oberregierungsrat, der alles verliert, weil er eine junge Frau während einer Opernpause von "Tristan und Isolde" am Schenkel berührt, in Walsers Erzählung ein Akt großer Selbstvergessenheit - die Frau macht den Vorfall öffentlich und löst eine Lawine an Vorwürfen und Verwicklungen aus. Die unbekannte Geliebte wiederum ist eine Fiktion. Denn der Mann, der sich als Philosoph Justus Mall neu erfindet, hat ja sonst keine mehr, die mit ihm redet: Abgesehen von seinem tiefen Fall nach der Grapscher-Affäre steht er zwischen zwei Frauen, die ihn verlassen haben. Also muss noch eine dritte her, selbst wenn sie nur in Malls Fantasie existiert. Walsers Männer sind einfach unersättlich.

Walser beherrscht das Spiel mit den Erwartungen genauso wie das Spiel mit dem Publikum. Nach der Lesung stellt Denis Scheck die Frage, die man in diesen Zeiten wohl stellen muss: Ob das 2016 entstandene Buch die aktuelle Sexismus-Debatte nicht vorweggenommen habe? Der Autor schweigt fünf Sekunden, schaut demonstrativ verwundert und klärt gönnerhaft auf: "Meine Figuren sind alle Verführte, es gibt keine Verführer bei mir. Die MeToo-Debatte geht vorbei, und dann gibt's das Buch immer noch." Überhaupt, jetzt wird es richtig unterhaltsam, weil sich Scheck auf jede Frage erst mal eine Walser-Abfuhr holt - alles nur ein Spiel, bis es um den Tod geht. Der Moderator zitiert da einen alten Tagebucheintrag von Walser: Es sei immer gleich schwer zu sterben, ob mit 19 oder 91. Was er nun dazu sage, da er genau dieses Alter erreicht habe? Nun, das werde sich zeigen, entgegnet der 91-jährige Schriftsteller, "unzumutbar ist es eigentlich immer. So wie man über seine Verdauung nachdenkt, denkt man über das Sterben nach."

Zu guter Letzt freut sich das Publikum noch darüber, dass Walser, die Naturgewalt vom Bodensee, schon wieder schreibt, das Schreiben ist für ihn eine Überlebensfrage. Für seine treuen Fans zitiert er sogar einen Satz aus dem Buch, das es noch gar nicht gibt: "Ich habe nicht den Mut, feige zu sein."