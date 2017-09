22. September 2017, 18:32 Uhr Oktoberfest Wer unbeschwert auf die Wiesn möchte, kann seinen Rausch jetzt versichern









Die Bayerische Beamtenversicherung bietet nun eine Police an, die vor Unfällen auf dem Oktoberfest schützt.

Das Besondere ist, dass sie per Smartphone und auch tageweise abgeschlossen werden kann, sowie dass die Police auch bei Unfällen unter Alkoholeinfluss leistet.

Doch Verbraucherschützer kritisieren die Policen.

Von Harald Freiberger und Anna Gentrup

Ein Oktoberfest-Besuch ist riskant. Am ersten Samstag etwa mussten die Sanitäter 480 Patienten versorgen, oft mit Schnitten an den Händen durch zerbrochene Krüge oder Riss-, Quetsch- und Schürfwunden nach Stürzen. 43 Besucher erlitten eine Alkoholvergiftung. Es hat etwas gedauert, bis die deutsche Versicherungswirtschaft ein speziell auf die Gefahren der Wiesn zugeschnittenes Produkt auf den Markt geworfen hat, doch 207 Jahre nach der Gründung ist es da: die erste Police, die vor Unfällen auf dem Oktoberfest schützt.

Herausgebracht hat sie die Bayerische Beamtenversicherung, kurz auch "Bayerische" genannt. Das Besondere ist, dass sie per Smartphone und auch tageweise abgeschlossen werden kann. Ein Schutz über 24 Stunden kostet 5,99 Euro. "Das Angebot ist optimal für Kurzentschlossene, die eine unbeschwerte Zeit auf der Wiesn verbringen möchten - mit dem beruhigenden Gefühl, abgesichert zu sein", wirbt Martin Gräfer, der Chef der Bayerischen.

Bei der Wiesn-Police handelt sich um eine klassische Unfallversicherung. Sie deckt Schäden ab, für die eine Krankenversicherung nicht aufkommt. Bei bleibenden Unfallschäden sind es bis zu 50 000 Euro, bei einer kosmetischen Operation bis zu 10 000 Euro. Diese müsse aber nach einem Wiesn-Unfall notwendig sein, betont eine Sprecherin, "wenn jemand die Maß ins Gesicht bekommt oder so". Wer sich schon immer mal die Nase begradigen lassen wollte, kann keine Leistungen erwarten.

Ein anderes Beispiel ist Zahnersatz bis zur Höhe von 2000 Euro. Auch beim Verlust des Ausweises springt die Versicherung mit bis zu 100 Euro ein. "Die Fundgrube ist ja immer voll auf der Wiesn", merkt die Sprecherin an. Außerdem übernimmt die Police die Kosten für Krankentransporte im Inland. Ohnehin können nur "Personen mit Wohnsitz in Deutschland" die Police abschließen. "Australier müssen sich zu Hause versichern", sagt die Sprecherin.

Ähnliche Kurzzeit-Policen liegen im Trend: Immer mehr Versicherer bieten Unfallschutz für Anlässe wie Stadionbesuche, Probefahrten oder Skiausflüge an. Es gibt auch eine "Jeckenpolice" für die Zeit des Karnevals. Die Unfallversicherungen gelten für wenige Tage oder Wochen und lassen sich per Smartphone-App kurzfristig abschließen. Deutschlands größter Versicherer Allianz will von 2018 an auch Autos tageweise versichern. Das könnte sich beispielsweise für Besitzer von Oldtimern lohnen, die selten fahren und keinen ganzjährigen Versicherungsschutz benötigen.

Verbraucherschützer kritisieren die geringen Versicherungssummen der Policen. "Bei Vollinvalidität bringen dem Oktoberfestbesucher 50 000 Euro nichts", sagt Philipp Opfermann von der Verbraucherzentrale NRW. "Das Geld sollte man sparen und in einen vollwertigen Schutz investieren" - Ganzjahres-Unfallpolicen mit höheren Versicherungssummen.

Für selbstverursachte Schäden an fremdem Eigentum oder anderen Personen empfehlen Experten zudem eine Haftpflicht-Police. Die Ein-Tages-Police der Bayerischen abzuschließen, sei aber auch kein Fehler. "Für die knapp sechs Euro bekommt man nicht einmal eine Maß Bier", sagt Opfermann. "Wer will, soll das machen."

Immerhin leistet die Police auch bei Unfällen unter Alkoholeinfluss (also bei fast allen). Die Bayerische rät Besuchern dennoch, "verantwortungsvoll mit ihrem Bierkonsum umzugehen". In den Versicherungsbedingungen steht zudem ein Passus, den Kunden unbedingt beachten sollten: Wer sich nach dem Wiesnbesuch ans Steuer eines Autos setzt, ist nur bis zur gesetzlichen Grenze von 0,5 Promille abgesichert.