29. Dezember 2017, 22:14 Uhr Obergiesing Mehr Platz zum Abstellen









Mindestens 50 zusätzliche Fahrradstellplätze wären nötig, um am östlichen Zugang der U- und S-Bahn-Station Giesing den im Lauf der Jahre stetig gestiegenen Bedarf zu decken. Zu dieser Einschätzung sind Mitarbeiter des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV) nach Überprüfung der örtlichen Situation gelangt. Bereits in der Bürgerversammlung im Sommer 2016 war gefordert worden, in der Wendeschleife der Ungsteiner Straße eine überdachte, doppelstöckige Abstellanlage zu errichten. Das soll nun geschehen. Zwar werden zu dem Zweck dort nicht alle zwölf Kfz-Stellplätze verwendet. Immerhin die halbe Fläche, also sechs Parkplätze, werden aber laut MVV zum Standort einer neuen doppelstöckigen Fahrrad-Abstellanlage mit 63 Plätzen. Der Baubeginn ist für Sommer 2018 vorgesehen.