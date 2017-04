28. April 2017, 07:56 Uhr Nahverkehr Erneut Chaos bei der Münchner S-Bahn









Die S-Bahn München meldet Verzögerungen im Gesamtnetz. Einen Überblick über die aktuelle Betriebslage gibt es hier.

Erst gestern war es wegen eines Defektes zu stundenlangen Ausfällen gekommen.

Nachdem am Donnerstag mitten im Feierabendverkehr die Züge stundenlang ausfielen, trifft es Pendler auf der S-Bahn-Stammstrecke schon wieder: Derzeit kommt es zu Verzögerungen im Gesamtnetz, meldet die S-Bahn München. Fahrgäste müssen mit Verspätungen von mindestens dreißig Minuten rechnen.

Gleich an mehreren Stellen in München meldet die S-Bahn Probleme. Demnach hat es zwischen Berg am Laim und Riem einen Polizeieinsatz gegeben. Zahlreiche S-Bahnen fallen aus oder fahren langsamer.

Zudem ist die Strecke zwischen Haar und Zorneding seit sieben Uhr wegen eines Baums in der Oberleitung gesperrt. Dort müssen Fahrgäste auf den Schienenersatzverkehr ausweichen - und zwar mit Taxis. Wann die Störung behoben sein wird, ist einer Sprecherin der Deutschen Bahn zufolge noch nicht abzusehen.

In Fürstenfeldbruck lag ebenfalls ein Baum in der Oberleitung. Zwischenzeitlich waren deshalb zwei Gleise gesperrt. Der Baum wurde entfernt, auf der Linie S4 müssen Pendler in der Folge aber noch mit Verspätungen rechnen.

Auch die S 8 in Richtung Flughafen ist betroffen. Reisende, die auf die S 1 ausweichen wollen, müssen am Hauptbahnhof zum Starnberger Flügelbahnhof: Die S-Bahn fährt von Gleis 27-36, ohne Halt in Moosach.

Am Donnerstagnachmittag kam es nach Angaben der Deutschen Bahn zu einem Defekt in einem Schaltschrank in einem Trafo-Raum am Hauptbahnhof. Auch am späten Abend hatte sich der Verkehr noch nicht normalisiert.