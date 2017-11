20. November 2017, 17:15 Uhr LMU München Waschbär bekommt Herzschrittmacher









Ständig fällt Jacky in Ohnmacht, lange weiß niemand warum. Bis ein Professor der Kleintierklinik der Uni München Herzrythmusstörungen diagnostiziert und die Waschbärdame operiert.

Von Wolfgang Görl

Wäre Jacky ein Mensch, würde sie jubeln: "Hey, ich fühl' mich wie neu geboren!" Aber Jacky ist kein Mensch, verständliches Deutsch ist nicht ihre Stärke. Jacky ist eine Waschbärin, gerade mal ein halbes Jahr alt. Doch auch sie darf sich fühlen, als wäre sie zum zweiten Mal auf die Welt gekommen. Jacky nämlich hat einen Herzschrittmacher bekommen, ein kleines Gerät, das ihr Herz rund 200 Mal pro Minute schlagen lässt - so, wie es sich für eine Waschbärpumpe gehört. Professor Gerhard Wess von der Kleintierklinik der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) hat ihr diese technische Lebenshilfe eingebaut. Viel spricht dafür, dass Jacky der erste Waschbär mit Herzschrittmacher ist.

Die Geschichte des tierischen Patienten, der in einem Privathaushalt in Rheinland-Pfalz lebt, ist in der Tat herzergreifend: Die Mutter hat ihr Junges nicht angenommen, deshalb musste Jacky von menschlicher Hand aufgezogen werden. Bald war klar: Irgendetwas stimmte nicht mit ihr. Immer wieder fiel die kleine Bärin in Ohnmacht, niemand wusste, warum.

So kam Professor Wess ins Spiel, und der diagnostizierte: Herzrhythmusstörungen respektive AV-Block. "Beim atrioventrikulären Block", erklärt der Tiermediziner, "werden die Herzimpulse verzögert oder gar nicht mehr aus dem Vorhof in die Hauptkammer übergeleitet." Für Jacky hatte das üble Folgen: Statt 200 Schläge pro Minute schlug ihr Herz nur 60 mal. Als einzig mögliche Therapie, so sahen es die Tiermediziner, blieb nur der Herzschrittmacher.

Wess ist einer der führenden Tierkardiologen, jedes Jahr setzt er rund 30 Herzschrittmacher ein. Zumeist sind Hunde seine Patienten. "Ob Hunde, Katzen, Wasch- oder Eisbär - das Herz ist im Prinzip dasselbe", konstatiert Wess cool. "Aber es bereitet mir natürlich besondere Freude, wenn wir auch einmal einem ungewöhnlichen Tier helfen können."

Weil aber das Waschbärherz kleiner ist als das eines Hundes, ist die Operation komplizierter - und eine prima Gelegenheit, tiermedizinische Pioniertaten zu vollbringen. Über Jackys Halsvene führte Wess zunächst ein Elektrodenkabel ans Herz, wo es verankert wurde. Anschließend legte er die Elektrode unter der Haut bis hinter das Schulterblatt und verband sie mit dem Schrittmacher. Es ist ein cleveres Gerät: Es erkennt die herzeigenen Schläge und springt nur helfend ein, wenn die Herzfrequenz bedenklich sinkt.

Jacky hat die Operation gut überstanden. Sie ist wieder zu Hause in Rheinland-Pfalz, wo sie das Lebens eines Youtube-Stars genießt. Auf einem LMU-Video ist die Leuchtturmaktion der Waschbär-Chirurgie zu bewundern. Jacky wirkt da noch etwas unfertig: Weil ihr halber Leib kahlrasiert wurde, sieht sie aus wie eine Kombination aus Waschbär und Ferkel. Aber auch da wächst Fell drüber.