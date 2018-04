17. April 2018, 21:54 Uhr Verlosung Eine Stadt, eine Nacht, 400 Konzerte

Musik allerorten - am Samstag, 28. April, steigt die "Lange Nacht der Musik".

An mehr als hundert verschiedenen Orten steigt am Samstag, 28. April, die "Lange Nacht der Musik". Gespielt wird von 20 bis 3 Uhr in renommierten Musikinstitutionen und großen Konzerthäusern ebenso wie in Kneipen, Restaurants, Kirchen, Hotels, Clubs oder Museen. Entsprechend bunt ist auch das Angebot: Ob Klassik oder Rock, Pop, Klezmer, Jazz, Chor-und Bigband-Musik, Salsa, Flamenco, Tango, Funk & Soul oder Volksmusik, ob großes Orchester oder kleine Rockband - vertreten ist nahezu die ganze Bandbreite an Musikrichtungen und Besetzungen. Doch die lange Nacht bietet nicht nur akustische Überraschungen, es lassen sich auch viele unbekannte Orte kennenlernen. Auf vier verschiedenen Touren werden alle Häuser von Shuttlebussen angefahren. Infozentrum und Busknotenpunkt ist der Odeonsplatz. Wer jeweils zwei Karten für die Lange Nacht der Musik gewinnen möchte, sollte am Mittwoch, 18. April, in der Zeit von 11.10 bis 11.30 Uhr unter der Telefonnummer 089/32 49 16-666 anrufen und folgende Frage richtig beantworten: Welcher Münchner Platz ist der Knotenpunkt für die Lange Nacht der Musik? Unter allen Anrufern mit der richtigen Antwort werden die Preise ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Informationen gibt es unter www.muenchner.de/musiknacht.