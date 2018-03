19. März 2018, 21:58 Uhr Unfall Stoppschild ignoriert

Drei Verletzte bei Autounfall in Oberschleißheim

Weil ein Autofahrer das Stoppschild missachtet hat, sind am Sonntagmittag in Oberschleißheim mehrere Fahrzeuge kollidiert. Drei Menschen wurden verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte ein 40 Jahre alter Informatiker aus München gegen 12 Uhr von der Feierabendstraße kommend die Dachauer Straße überqueren. Da die Ampelanlage ausgeschaltet war, hätte er das Stoppschild beachten müssen. Stattdessen fuhr der Münchner in die Kreuzung ein. Ein 63 Jahre alter Autofahrer aus dem Landkreis Calw, der auf der Dachauer Straße unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit seinem Wagen frontal in die rechte Fahrzeugseite des 40-Jährigen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des Unfallverursachers über die Kreuzung geschleudert und rammte zwei weitere Fahrzeuge, die in der Sonnenstraße zum Linksabbiegen in die Dachauer Straße warteten. Der Münchner musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit und ins Krankenhaus gebracht werden. Auch der 63-Jährige und seine 56 Jahre alte Frau wurden zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Kreuzung war für eineinhalb Stunden komplett gesperrt.