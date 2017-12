27. Dezember 2017, 22:10 Uhr Schliersee Auto einer Ayingerin brennt völlig aus









Eine 47-jährige Ayingerin hat am Mittwochvormittag auf einem Parkplatz im Skigebiet am Spitzingsee zusehen müssen, wie ihr Auto in Flammen aufging. Sie war gegen 11 Uhr vom Spitzingsattel kommend in Richtung Parkplatz gefahren, als sie zunächst feststellte, dass es am Heck ihres Wagens stark rauchte. Schließlich breitete sich der Qualm vom Motorraum über die Fahrzeugarmaturen ins Fahrzeuginnere aus. Daraufhin steuerte sie den Wagen an der Einfahrt zum Parkplatz Kurvenlift auf eine freie Fläche und verließ das Fahrzeug mit ihren beiden Begleiterinnen. Noch während sie mit dem Mobiltelefon die Feuerwehr alarmierte, griffen die Flammen um sich. Der Wagen brannte völlig aus. Ein daneben parkendes Fahrzeug eines 80-jährigen Neubibergers wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Wagen auf 6000 Euro. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache aus.