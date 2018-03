30. März 2018, 22:03 Uhr München Oster-Unternehmungen

Neben dem Besuch von Gottesdiensten und dem Suchen von Ostereiern gibt es noch zahlreiche Aktivitäten in und um München am Osterwochenende. Auf der Praterinsel wird ein Markt der Sinne veranstaltet. Über 100 Aussteller bieten ihre kreativen Arbeiten, Kunsthandwerke und Schmankerl an. Es gibt Schauwerkstätten, Vorführungen und Veranstaltungen für Kinder. Er findet von Samstag bis Montag, jeweils von 11 bis 19 Uhr statt. Kunsttage sind im Kulturzentrum Trudering an der Wasserburger Landstraße 32, Samstag bis Montag, jeweils von 14 bis 18 Uhr. Zu sehen ist ein breites Spektrum von Malerei, Skulpturen, Fotografien, Zeichnungen, Installationen. Der Eintritt ist frei. Wen es in die Natur zieht, der hat am Ostermontag Gelegenheit an einer Vogelstimmenexkursion teilzunehmen. Der Treffpunkt ist um 10 Uhr im Botanischen Garten, Menzinger Straße 65. Fernglas mitbringen.