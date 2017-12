26. Dezember 2017, 21:58 Uhr München Die neue Pinakothek in Biografien









Feedback

Sibylle Thebe lädt zu einer Führung durch die Pinakothek ein. Der Rundgang führt zu ausgewählten Persönlichkeiten

"Mit Schirm, Charme und Melone. Die neue Pinakothek in Biografien" - so lautet die Überblicksführung mit Sibylle Thebe in der Neuen Pinakothek, Barer Straße 29, die an diesem Mittwoch, 27. Dezember, stattfindet. Der Rundgang führt zu ausgewählten Persönlichkeiten und erläutert, was man sieht - und was man den Menschen vielleicht nicht ansieht. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr an der Museumsinformation. Die Führung ist im Eintrittspreis enthalten.