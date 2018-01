4. Januar 2018, 22:08 Uhr Fürstenried Alpenländisches Dreikönigssingen









Zum Ende der Weihnachtszeit veranstaltet die Pfarrei St. Matthias am Sonntag, 7. Januar, ein alpenländisches Weihnachts- und Dreikönigssingen. Mitwirkende sind unter anderem der Familiengesang Leichtenstern, die Menzinger Sänger, die Riedhauser Musi und die Neurieder Blasmusikanten. Texte sprechen Pater Rüdiger Funiok und Wiltrud Huml. Das Singen beginnt um 17 Uhr und findet in der Pfarrei an der Appenzeller Straße 2 statt.