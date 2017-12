25. Dezember 2017, 16:58 Uhr Ausgehen an Weihnachten Zehn Münchner Clubs, die an Weihnachten geöffnet haben

Sie sind das besinnliche Sitzen um den Weihnachtsbaum leid? In München können Sie am Ersten und Zweiten Weihnachtsfeiertag auch feiern gehen.

Von Franziska Schwarz

Die Freude über das Fest mit den Lieben war groß und der weihnachtliche Spaziergang idyllisch? Aber Ihr Bewegungsdrang ist noch immer groß - und Sie möchten sich am liebsten zu einem guten Beat bewegen? Kein Problem, viele Münchner Clubs haben an den zwei Weihnachtsfeiertagen geöffnet. Unsere Empfehlungen:

Montag, 25. Dezember

Die Djs Mark Zimmermann und Gigi präsentieren in der Milchbar die wirklichen Juwelen und B-Seiten aus den Achtzigern, also der Ära, aus der "Last Christmas" stammt. Der Blue Monday ist längst eine feste Größe im Münchner Nachtleben. Schrille Kleidung im Stil des Synthie-Jahrzehnts ist kein Muss, aber gerne gesehen! Sonnenstr. 27, Tel. 45028818, www.milchundbar.de

Im alternativen Backstage werden Reggae und Hiphop gespielt, fachmännisch und liebevoll zusammengestellt von den Djs Dizzlematic und Welldread. Das Motto: Nice up the Dance! Der Eintritt ist frei. Wer in eines von Dizzlematics Sets reinhören will, kann das hier auf Soundcloud tun: https://soundcloud.com/dizzlematic Reitknechtstr. 6, Tel. 1266100, www.backstage.info

Die ganze Palette, von Oldschool Hiphop über R'n'B bis hin zu Dancehall, gibt es an Weihnachten in der Muffathalle. Kalado (Jamaica), Roger Rekless, The Bush Chemists (London) und Shotgun-Nesta (Salzburg) sind unter den Auflegenden bei No Booty No Party. "Zusammen mit dem NBNP Soundsystem singen wir in der Muffathalle friedliche Weihnachtslieder von Lil Uzi Vert, Cardi B, Malleek Berry und Bausa", kündigen die Veranstalter an. Zellstr. 4, Tel. 45875010, www.muffatwerk.de

Das Ampere gleich neben der Muffathalle setzt an Weihnachten auf elektronische Klänge - und die werden sicher ihre Liebhaber finden: Beim regelmäßigen Pulverturm High Noon-Abend wird Techno gespielt, und zwar Techno der alten Schule. Zellstr. 4, Tel. 45875010, www.muffatwerk.de

Im Pimpernel legt der Berliner Steven Moeller atmosphärischen Elektrosound auf - wer in seine Set hereinhören will, kann das hier machen: https://soundcloud.com/djstevenmoeller Müllerstr. 56, Tel. 23237156, www.pimpernel.de

Auch das Ruby (das Harry Klein gleich um die Ecke sperrt zu) macht keine Pause, und meint auch an diesem Montag: Fuckin' Monday. Der wöchentliche Termin des Clubs beinhaltet, dass die Menschen hinter fuckingorgeous.com von Hiphop über House bis hin zu Charts alles spielen, was tanzbar ist. Neuhauser Straße 47, info@ruby-danceclub.de, www.ruby-danceclub.de

Dienstag, 26. Dezember

Das Sunny Red auf dem Feierwerk-Gelände begeht Weihnachten zu den Klängen von Ska, Rocksteady oder Roots: Liebhaber finden hier alle Subgenres der Reggae-Musik. Diesmal sind bei der Jamsession die Rootz Radicals zu Gast. Außerdem werden wechselnde, meist vegane Gerichte angeboten. Das Bass.Kafé ist eine regelmäßige Reihe, Eintritt gegen Spende. Hansastr. 41, Tel. 724880, www.basskafe.de

Die Rote Sonne hat am Zweiten Weihnachtsfeiertag zu, aber ihr direkter Nachbar, die Bar 089, nicht: Der wöchentliche Studententag des Clubs, der Love Tuesday, legt den Schwerpunkt musikalisch auf Hiphop und Elektro. Maximiliansplatz 5, Tel. 55077768, www.089-bar.de

Die Südstadt im Schlachthofviertel ist kein Club im eigentlichen Sinne, eignet sich aber auch zum Tanzen. Sie serviert an den besinnlichen Tagen Punk, Indierock und Alternative - außerdem veganes und vegetarisches Essen. Auch am Kickertisch oder der Dartscheibe kann man sich hier austoben.Thalkirchner Str. 29, Tel. 7250152, www.suedstadt-muenchen.de

Auch kein echter Club ist das Tumult, aber darüber kann man an Weihnachten hinwegsehen. Die Musikkneipe in einem Kellergewölbe in Schwabing ist seit 2005 ein wichtiger Anlaufpunkt für Fans des Rock'n'Roll. Und Fans des Astra-Biers. Blütenstr. 4, Tel. 27372463, www.tumult-in-muenchen.de