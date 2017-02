9. Februar 2017, 22:58 Uhr ESC 2017 Isabella "Levina" Lueen startet für Deutschland im ESC









Die 25-jährige Studentin setzte sich beim Vorentscheid gegen vier Mitbewerber durch. Sie wird nun Deutschland beim Finale in Kiew vertreten.

Deutschland wird Isabella Levina Lueen zum Eurovision Song Contest 2017 nach Kiew schicken. Die 25-Jährige mit Wohnsitzen in London und Berlin schaffte es am Donnerstagabend beim Vorentscheid in Köln als einzige Kandidatin in die letzte Runde - und stand damit bereits als Sieger fest. Noch unklar war zunächst, mit welchem Lied sie beim Finale am 13. Mai in der Ukraine auftreten wird. Zur Wahl standen zwei Songs: "Perfect Life" und "Wildfire".

Die Entscheidung darüber sollte das Publikum der ARD-Show "Unser Song 2017" noch am späten Abend treffen. Ursprünglich waren fünf Nachwuchsmusiker ins Rennen um das deutsche ESC-Ticket gegangen. Der NDR hatte sie in einem Casting gefunden.