2. Mai 2018, 06:00 Uhr Daten der WHO Luftverschmutzung führt zu sieben Millionen Todesfällen im Jahr

Betroffen sind besonders Menschen in ärmeren Ländern in Asien und Afrika. Die verdreckte Luft gefährde aber Alle, betonte der WHO-Chef.

Durch das Einatmen verschmutzter Luft sterben laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) rund sieben Millionen Menschen pro Jahr. Die Regierungen müssten entschlossener gegen die tödliche Verschmutzung ankämpfen, forderte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch in Genf.

Seinen Angaben zufolge atmen neun von zehn Menschen weltweit Luft ein, die eine zu hohe Konzentration an Schadstoffen aufweist. "Die Luftverschmutzung bedroht uns alle", erklärte Tedros. Die Hauptlast trügen aber Menschen in den ärmsten Weltregionen. Etwa 90 Prozent aller Todesfälle durch Schmutzluft seien in Entwicklungs- und Schwellenländern zu verzeichnen. Asien und Afrika seien die Brennpunkte der Krise.

Den Angaben zufolge verursacht verschmutzte Luft ein Viertel aller tödlich verlaufenden Herzerkrankungen bei Erwachsenen. Ein Viertel aller Schlaganfälle, knapp 30 Prozent aller Fälle von Lungenkrebs und 43 Prozent aller chronischen Lungenleiden lassen sich laut WHO ebenso auf verschmutzte Luft zurückführen.