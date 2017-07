26. Februar 2014, 18:41 Uhr Stiftung Warentest zu Messengern Okay für Threema, "sehr kritisch" für Whatsapp









Deutliches Urteil von Stiftung Warentest: In Sachen Datenschutz ist der Kurzmitteilungsdienst Threema unbedenklich. Whatsapp dagegen überhaupt nicht.

Die Stiftung Warentest hält den Kurzmitteilungsdienst Threema für eine gute Alternative zum Anbieter Whatsapp. Die Schweizer App biete eine umfassende Verschlüsselung, speichere Adressbucheinträge in pseudonymisierter Form und frage dabei zudem den Nutzer um Zustimmung, teilte die Stiftung mit. Deshalb sei das Programm datenschutzrechtlich "unkritisch". Whatsapp werde dagegen als "sehr kritisch" eingestuft.

Auch andere Messenger-Anwendungen erhielten kein gutes Urteil der Warentester. Telegram sei "kritisch", denn die Messenger-App speichere automatisch alle Adressbucheinträge ohne Zustimmung des Nutzers. Eine Verschlüsselung des Chats müsse extra angeklickt werden. Die Anwendung Line und der Blackberry Messenger erhielten wie Whatsapp die Bewertung "sehr kritisch".

Alle getesteten Apps sind Messenger-Programme, mit denen man von Smartphone zu Smartphone kostenlos Nachrichten und teilweise auch Fotos und Videos austauschen kann. Anders als bei der SMS muss für die einzelne via Internet verschickte Nachricht nicht gezahlt werden.

Whatsapp war in der vergangenen Woche an das soziale Netzwerk Facebook verkauft worden. Welche Änderungen sich daraus ergeben, sei derzeit noch unklar, erklärte die Stiftung Warentest. Allerdings gehe aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen hervor, dass die Nutzerdaten bei einem Verkauf an den neuen Eigentümer, also Facebook, übergeben werden können, hieß es von der Stiftung weiter.