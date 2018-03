20. März 2018, 18:57 Uhr Cambridge Analytica Die schmutzigen Methoden der Datenfirma

Inszenierte Sexskandale und bewusst gestreute Falschnachrichten: Eine Undercover-Recherche enthüllt, wie Cambridge Analytica um Kunden warb.

Von Alexander Menden

Sein Unternehmen sei "nicht nur die größte politische Beraterfirma der Welt", sagt Alexander Nix, sie habe auch die "größte Erfolgsbilanz" bei der Arbeit "im Verborgenen". Er freue sich auf eine "langfristige und geheime Zusammenarbeit".

Der Chef des Datenanalyse-Unternehmens Cambridge Analytica (CA) glaubt, er telefoniere mit der Gewährsperson einer reichen Familie aus Sri Lanka, die mit seiner Hilfe politischen Einfluss gewinnen möchte. In Wahrheit handelt es sich um den Mittelsmann eines Rechercheteams, das für den britischen Sender Channel 4 sowie die Zeitung Observer Genaueres über das Spektrum der von CA angebotenen Dienstleistungen herausfinden will.

Die Channel-4-Reportage "Daten, Demokratie und schmutzige Tricks", die am Montagabend erstmals ausgestrahlt wurde, fördert Erstaunliches zutage. CA rühmt sich seit Langem, mit öffentlich zugänglichen Daten, etwa aus sozialen Netzwerken, Wahlen gezielt beeinflussen zu können, unter anderem zugunsten Donald Trumps. Wobei Alexander Nix die Nutzung von Facebook-Informationen trotz einiger Belege bestreitet. Aber bei einer Reihe verdeckt gefilmter Treffen mit dem vermeintlichen Kunden aus Sri Lanka behaupten die Chefs, noch ganz andere Methoden als die Datenanalyse im Angebot zu haben.

Zunächst beteuert Nix' Vizedirektor Mark Turnbull noch, Fake News, Lügen und Fallstricke gehörten nicht zum Geschäftsmodell von CA. Als Nix bei der nächsten Besprechung selbst dazustößt, klingt das völlig anders. Auf die Frage des vermeintlichen Kunden, wie tief die Firma grabe, um die "wahre Identität" der politischen Gegner aufzudecken, antwortet Nix, ehemalige Agenten suchten für ihn nach schmutzigen Geheimnissen der Kontrahenten ihrer Auftraggeber.

"Wir könnten ein paar Ukrainerinnen als Urlaubsbegleitung mitnehmen"

"Wir tun noch mehr", fährt Nix fort. "Wir sprechen mit den Amtsträgern und machen ihnen ein Angebot, das zu gut ist, um wahr zu sein. Und wir stellen sicher, dass es ein Video davon gibt. Diese Taktik ist sehr effektiv, weil man sofort Videobeweise für Korruption hat." Man könne auch Sexskandale inszenieren, sagt Nix weiter vor versteckter Kamera, indem man "ein paar Mädchen zum Haus des Kandidaten" schicke. "Wir könnten ein paar Ukrainerinnen als Urlaubsbegleitung mitnehmen, wenn Sie verstehen, was ich meine." Das alles seien "nur Beispiele für das, was man tun kann, was auch schon getan worden ist". Nach Ausstrahlung der Reportage beantragte die Leiterin der britischen Datenaufsichtsbehörde, Elizabeth Denham, einen Durchsuchungsbefehl für die Londoner CA-Büros.

Cambridge Analytica wies den Bericht zurück, er enthalte "falsche Behauptungen, faktische Ungenauigkeiten und erhebliche Fehlcharakterisierungen". Die Firma verwende "zu keinem Zweck unwahres Material"; die Gesprächspartner hätten den potenziellen Kunden nur ermutigt, um mehr über seine unlauteren Absichten herauszufinden.

Dem läuft die Darstellung von Channel 4 zuwider, der zufolge CA noch Wochen, nachdem der Mittelsmann den Kontakt abgebrochen hatte, immer wieder nachgefragt habe, ob man doch noch in Geschäft komme. Alexander Nix gestand allerdings ein, "die Situation falsch eingeschätzt zu haben" und bot am Dienstag in einem Interview mit der Times seinen Rücktritt an.