Bei der aktuellen Internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (Iglu) liegen Deutschlands Viertklässler im Mittelfeld.

Ihre Leistungen haben sich seit der Vorgängerstudie 2011 kaum verändert.

Allerdings gibt es mehr sehr leistungsschwache Schüler, die laut Studie vermutlich Probleme in ihrer weiteren Schulkarriere bekommen werden.

Die Leistungen von Deutschlands Viertklässlern in den Bereichen Lesekompetenz und Leseverständnis haben sich seit 2011 kaum verändert. Das ergab die aktuelle Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung (Iglu). Die Erhebung zeigt jedoch auch: Es gibt mehr sehr leistungsstarke sowie mehr sehr leistungsschwache Schüler - und fast jeder fünfte Viertklässler erreicht im Lesen kein ausreichendes Leistungsniveau.

Insgesamt bestätigt Iglu in vierlei Hinsicht den kürzlich erschienenen IQB-Bildungstrend. Auch dort hatten sich die Leseleistungen der Grundschüler im Vergleich zur Vorgängerstudie kaum verändert. Trotzdem kann die seit 2001 zum vierten Mal durchgeführte Iglu einige spannende Trends aufzeigen.

Die wichtigsten Ergebnisse von Iglu 2016:

Seit 2001 (539) haben sich die Leistungen der Grundschüler im Lesen nicht signifikant verändert. Nach einem deutlichen Leistungssprung beim Test im Jahr 2006 (548) kehrten die Ergebnisse wieder auf das Niveau der Jahrtausendwende zurück (2011: 541; 2016: 537).

International steht Deutschland allerdings etwas schlechter da. Hatten 2001 noch nur vier Teilnehmerstaaten sowie ein Benchmark-Teilnehmer (Regionen, die gesondert ausgewiesen werden; in diesem Fall Ontario/Kanada) signifikant höhere Leistungsmittelwerte erzielt als Deutschland, so sind es in der neuen Studie 14 Staaten und Regionen und ein Benchmark-Teilnehmer.

Die deutsche Schülerschaft ist heterogener geworden, zumindest was ihre Leseleistungen angeht. Zwar gibt es deutlich mehr Schüler, die das höchste Kompetenzniveau erreichen. Allerdings erreichen auch mehr Schüler als noch 2011 nicht einmal das mittlere Kompetenzniveau (15,4 vs. 18,9 Prozent). Die Forscher gehen bei diesen leistungsschwachen Kindern davon aus, dass "sie mit erheblichen Schwierigkeiten beim Lernen in allen Fächern in der Sekundarstufe I konfrontiert sein werden".

Über die Studie

Untersucht wurde in Deutschland eine repräsentative Stichprobe von etwa 4000 Kindern der vierten Jahrgangsstufe an 200 Grund- und Förderschulen. Insgesamt nahmen weltweit 47 Staaten und Regionen sowie zehn Benchmark-Teilnehmer mit mehr als 312 500 Schülerinnen und Schülern der vierten Jahrgangsstufe teil. Darunter sind 24 Staaten Mitglieder der Europäischen Union (EU), 28 Staaten gehören der Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) an.

Die verwendeten Testaufgaben berücksichtigten unterschiedliche Schwierigkeitsgrade beim Verstehen von Texten. Sowohl literarische Texte wie etwa Kurzgeschichten als auch informierende Texte wie zum Beispiel Lexikonartikel kamen zum Einsatz. Mit Hilfe von Fragebögen wurde auch erfasst, wie gerne und wie häufig Kinder lesen.