18. September 2017, 17:00 Uhr Studium Die Germanistik muss raus aus der Misere









Verschwurbelt, unbedeutend, zu viele Studenten - die Germanistik kaut an immer denselben Vorwürfen. Die Disziplin muss endlich ihre Probleme analysieren.

Von Gianna Niewel

Es sollte um "Europa im Übergang" gehen, um Flüchtlingsromane und transnationales Theater, 180 Germanisten aus der ganzen Welt waren nach Flensburg gekommen. Tagung der Gesellschaft für interkulturelle Germanistik (GiG). Dann ging es doch auch um die Krise, in der das Fach angeblich gerade steckt. Beziehungsweise um das, was von dem Krisengerede zu halten ist.

Die Diskussion hatte Anfang des Jahres der Spiegel-Autor Martin Doerry mit seinem Artikel "Schiller war Komponist" angestoßen. Seine Kritik: Die Germanistik könne keine relevanten Intellektuellen mehr vorweisen, ihre Forschung zerfasere, ihre Lehre leide unter einer Überzahl von Studenten. Nach wie vor gelte, "wer nicht so recht weiß, was er mal werden soll, studiert eben gern mal Germanistik". Doerry, das nur am Rande, hat selbst Germanistik studiert. Es ist also auch eine Kritik an seinem Fach.

Die Widerrede kam reflexhaft. Germanisten meldeten sich zu Wort, um zu sagen, dass sie sich sehr wohl zu Wort melden. Dass sie wissenschaftliche Texte nicht verschwurbelt schreiben würden, sondern in einer Wissenschaftssprache - wie auch Juristen, Mediziner, Physiker. Und dass die Germanistik natürlich einen Wert für die Gesellschaft habe. Wieso solle sich ein Fach, bei dem der Mensch im Zentrum steht, wenn auch als literarische Figur, überhaupt rechtfertigen?

Dieter Heimböckel, 56, ist stellvertretender Vorsitzender der GiG, er hat in Flensburg den Vortrag gehalten, der im Programmheft auffiel: "Krisenrhetorik und Legitimationsritual", er redet auch ein paar Tage später noch darüber. Er redet über die "sogenannte Krise" und seine Wortwahl zeigt, was er davon hält.

Die Germanistik löste im 19. Jahrhundert Latein ab als Fach, an dem die Nation sich bildete. Sie wurde ideologisiert in den 1930er Jahren, in den 1960er Jahren arbeitete sie sich an dieser Ideologisierung ab. Im April 1971 titelte die Zeit "Das Fach in Dauerkrise". Auch als Heimböckel sich an der Universität Duisburg einschrieb, gab es Kritik: Die FAZ klagte im März 1987 über "Das Elend des Krisengeredes". Zum Verstummen kam das Gerede nicht. "Sind Germanistik und Krise nicht ein und dasselbe?" fragte im März 1997 die Zeit.

Das Fach ist damit beschäftigt, sich selbst zu legitimieren

Heimböckel wurde mit einer Arbeit über Walter Rathenau promoviert, habilitierte sich zur Sprachkritik bei Heinrich von Kleist, lehrte in Duisburg und Regensburg. Derzeit unterrichtet er Literatur und Interkulturalität an der Universität in Luxemburg. Die Kritik an seinem Fach hört Heimböckel noch immer.

"Die Germanistik steckt in einer Legitimationsspirale", sagt er, "die wirklich wichtigen Themen werden dabei nicht angesprochen." Nicht von außen. Aber auch nicht von innen. Das Fach ist damit beschäftigt, sich selbst zu legitimieren. Dabei gebe es Redebedarf.