29. Januar 2017, 17:35 Uhr Arnstein Sechs Teenager tot in Gartenhaus bei Würzburg gefunden









Feedback

Anzeige

Ein besorgter Vater hat in Arnstein bei Würzburg am Sonntag die Leichen von sechs Teenagern entdeckt, darunter seine eigenen Kinder.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Todesursache war den Angaben zufolge zunächst unklar, die Toten sollten obduziert werden. Hinweise, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten würden, hatte die Polizei zunächst nicht.

Der Besitzer eines Gartengrundstücks im unterfränkischen Arnstein (Landkreis Main-Spessart) hat am späten Sonntagvormittag eine grausame Entdeckung gemacht. In den Räumen seines außerhalb der Stadt gelegenen Gartenhauses fand er seine beiden Kinder und weitere vier Jugendliche im Alter zwischen 18 und 19 Jahren tot auf. Der Sohn und die Tochter des Mannes hatten am Samstagabend in dem Gartenhaus eine Geburtstagsfeier veranstaltet. Nachdem der Vater bis in die Morgenstunden keinen Kontakt zu seinen Kindern hatte, wollte er nachsehen. Der Mann setzte sofort einen Notruf ab. Die Rettungskräfte und ein Notarzt konnten aber nur noch den Tod der jungen Leute feststellen. Um die Verständigung und Betreuung der Angehörigen kümmerten sich Polizeibeamte und Notfallseelsorger sowie die Pfarrer von Arnstein. Die Hintergründe, die zum Tod der Jugendlichen geführt haben, sind noch völlig unklar. Staatsanwaltschaft und Kripo Würzburg haben die Ermittlungen aufgenommen. Nach Angaben der Polizei lagen keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen vor. Unbestätigten Angaben zufolge befindet sich in dem Gartenhaus ein Gas- oder Holzofen, der defekt gewesen sein soll.

Die jungen Leute könnten demnach erstickt sein.