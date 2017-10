7. Oktober 2017, 15:27 Uhr Logistik der Zukunft 450 Kilometer Tunnel nur für Güter









Feedback

Um Straßen und Schienen zu entlasten, planen Schweizer ein gigantisches Projekt unter der Erde. Die Regierung steht dahinter, Skeptiker geben der Idee keine Chance.

Bescheiden ist der Schweizer Logistikexperte Peter Sutterlüti nicht gerade. "Wir wollen der Welt zeigen, wie man die Logistik der Zukunft macht", sagt der Chef des Cargo-Sous-Terrain-Projektes. Seine Vision: Vom Jahr 2045 an sollen Millionen Tonnen Güter wie Tiefkühlpizzen, Rasenmäher, Lippenstifte, Baustoffe, Brot oder Käse unterirdisch durch die Schweiz an ihren Bestimmungsort gelangen. Geplant ist ein 450 Kilometer langes Tunnelsystem, das die Städte der Schweiz verbindet.

So ein Netz könne 40 Prozent des Güterverkehrs von der Straße übernehmen, glauben die Macher des Vereins Cargo Sous Terrain. Der Name heißt übersetzt: unterirdische Fracht. In etwa 50 Metern Tiefe sollen elektrisch angetriebene Fahrzeuge auf Induktionsschienen laufen. An der Tunneldecke soll eine Seilbahn leichtere Fracht befördern, etwa Briefe und Pakete. Die geschätzten Kosten: 33 Milliarden Franken (rund 28,8 Milliarden Euro).

Die Regierung steht dahinter und hat ein Gesetz versprochen, das grünes Licht für den Bau geben würde, sobald die Investitionskosten für die Planung des ersten Teilstücks gesichert sind. Die Finanzierung soll privat erfolgen. Beteiligt am Verein sind neben der Post auch die Einzelhandelsketten Migros und Coop sowie Versicherungen, die Ware versichern.

Die erste Teilstrecke des Tunnels von Zürich zur "Lagerhalle der Nation" ist in Planung. So heißt das Mittelland zwischen den Alpen und dem Jura-Gebirge, etwa je 60 Kilometer von Bern, Basel, Zürich und Luzern entfernt. Es ist ein Knotenpunkt für die Güterverteilung. Die Post hat dort, in Härkingen, ihr größtes Paketzentrum. Nebenan in Neuendorf steht das größte Migros-Logistikzentrum. "Mit dem Cargo Sous Terrain wird das feste Lager, wie wir es kennen, überflüssig, da das System wie ein Lager in Bewegung ist - 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche", sagt Sutterlüti. "Und niemand bekommt etwas davon mit, weil es unterirdisch verläuft."

Am Problem des wachsenden Lastverkehrs arbeiten viele. Die Schweden experimentieren in einem Stadtteil von Stockholm damit, Müll durch unterirdische Rohre abzutransportieren. Der Bedarf für Müllwagen fällt weg. In der Schweiz hat der Güterverkehr laut Statistischem Bundesamt zwischen 2000 und 2015 um 19 Prozent zugenommen. Grund ist auch der wachsende Onlinehandel: 2016 wuchs er allein um gut acht Prozent, so das Marktforschungsinstitut GfK. Die Post beförderte sechs Prozent mehr Pakete, 122 Millionen Stück. Beigetragen hat auch der deutsche Onlinehändler Zalando, der seit 2011 in den Schweizer Markt drängt. Zwölf Millionen Pakete waren es 2016, wie das Beratungsunternehmen Carpathia schreibt.

Der erste Tunnel könnte im Jahr 2030 fertig sein

"Durch Cargo Sous Terrain soll zusätzliche Kapazität geschaffen werden, wo die Engpässe auf Straße und Schiene am größten sind", sagt Oliver Flüeler von der Post. Die Waren sollen unterirdisch zum Stadtrand gelangen und von dort mit Transportern verteilt werden. Der erste Tunnel von knapp 70 Kilometern Länge würde drei Milliarden Franken kosten und könnte 2030 fertig sein, sagen die Planer. Sie müssen 100 Millionen Franken für die erste Projektphase aufbringen.

Angesichts solcher Zahlen fühlen sich Skeptiker bestätigt. Tunnel gehörten zu den teuersten Infrastrukturbauten, sagt Daniel Müller-Jentsch von der Denkfabrik Avenir-Suisse. "Ein milliardenschwerer hardwarelastiger Lösungsansatz scheint im Zeitalter der Digitalisierung völlig unangemessen." Dank neuer Technologien könne die Logistik-Software verbessert werden. Zudem könnten bald selbstfahrende Autos den wachsenden Warenverkehr umweltfreundlicher bewältigen. Ein komplett neues Tunnelsystem sei daher unnötig.