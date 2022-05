Der Vogelgrippe-Erreger wird wohl in Europa bleiben. Ein Gespräch mit dem Tierseuchenexperten Franz Conraths über die Gefahr, die von dem Virus für den Menschen ausgeht, und die Problematik, die sich aus der Geflügelhaltung in Südostasien ergibt.

Interview von Tina Baier

Die Vogelgrippe hat diesen Winter fast überall in Europa heftig gewütet. In manchen Ländern gab es derart viele Ausbrüche, dass die Behörden mit dem Keulen, also dem Töten infizierter Hühner, Puten, Enten und Gänse nicht mehr nachgekommen sind. Die SZ sprach mit Franz Conraths, Leiter des Instituts für Epidemiologie am Friedrich-Loeffler-Institut auf der Insel Riems über Ursachen und Konsequenzen.