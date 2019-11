Es folgt eine kurze persönliche Klimabilanz eines einzigen kleinen Vormittags, an der sich andere mal ein Beispiel nehmen könnten. Also, die Fahrt zur Arbeit? Natürlich mit dem Fahrrad, vorbei an den Schlangen aus den viel zu dicken und viel zu durstigen Monsterautos, die täglich die Stadt verstopfen. Ein Coffee to go im plastikbeschichteten Wegwerfbecher vor Dienstbeginn kam nicht infrage, natürlich nicht, geht ja gar nicht. Mittags in der Kantine fiel die Wahl dann selbstverständlich auf das vegetarische Gericht, obwohl das mal wieder ein entsetzlich langweiliger Pampf aus Kartoffeln, Kohl, Karotten und anderem kaputtgekochten Gemüse war. Das Zeug schmeckte, als würde der Koch einem bei jedem Bissen ein lautes "Fuck you!" zurufen.